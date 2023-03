Europa aarzelt over motorenban

Het ziet er naar uit dat 2035 misschien niet het definitieve einde van de verbrandingsmotor wordt. Kritische stemmen in de Commissie en landen die dwarsliggen, kunnen nog roet in het eten gooien.

Enkele maanden geleden besliste de Europese Commissie over het definitief uitfaseren van verbrandingsmotoren tegen 2035. Recenter was ons land er als de kippen bij om dit mogelijk nog te bespoedigen, maar enige realiteitszin ontbreekt vaak in deze bijzonder technische discussie die door heel wat stakeholders op een hoofdzakelijk emotioneel niveau wordt gevoerd.

Vlak na de eerste stemronde had vooral Europees Commissaris Thierry Breton kritiek op de eenzijdige keuze voor batterijgevoede elektromobiliteit. Mede onder zijn impuls wordt een evaluatiemoment voorzien in 2026 om te oordelen of het afschaffen van verbrandingsmotoren in 2035 (en vooral het breed uitrollen van EV-infrastructuur) haalbaar blijkt. Dat evaluatiemoment leek lange tijd de echte timing om een en ander bij te sturen, maar de geplande motorenban (2035) zou mogelijk al veel vroeger kunnen sneuvelen.

Nog voor het zover is, trekken enkele Europese landen met een belangrijke auto-industrie aan de alarmbel. Eerder lieten Italië en Polen al van zich horen, vandaag is het uitgerekend Duitsland dat als economische motor van Europa op de rem gaat staan. In de finale stemronde van 7 maart zou Duitsland de gemaakte plannen niet langer genegen zijn en dat is uitzonderlijk omdat het wetsvoorstel ook al door het Europese Parlement werd goedgekeurd.

Duitse bocht

Oorzaak van de plotse bocht is de Duitse (en bij uitbreiding Italiaanse en Japanse) auto-industrie die stellen dat een monocultuur van batterijgevoede EV-aandrijving niet wenselijk is. Tal van spelers werken ook aan andere milieu-ontziende technologieën waarvan de synthetische brandstoffen en de verbrandingsmotor op waterstof interessante pistes zijn die in deze fase niet mogen worden uitgesloten.

Door de klassieke fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische brandstoffen, kan men de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk reduceren. Bovendien zou men zeer snel ook een bestaand wagenpark qua uitstoot kunnen saneren wat het ecologische potentieel op korte- en middellange termijn veel groter kan maken.