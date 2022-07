Elektrische strandpret: Freze Froggy EV Beachstar

De Freze Froggy EV Beachstar is een compacte elektrische auto die kleur en fun op het strand of in de stad brengt.

De kleurige, compacte elektrische auto komt van de Letse tuner Dartz die al verschillende extravagante producten lanceerde. Die lijn wordt nu doorgetrokken met een kleine cabriolet met een elektrische aandrijving op batterijen. Dus geheel in de tijdsgeest van schoon en uitstootvrij rijden.

Nu is deze jolige mini-cabriolet geen volledig eigen ontwikkeling van Dartz maar een aangepaste versie van de Chinese Huangguang Mini EV Cabriolet. Eerder pakte Dartz al uit met de gesloten variant daarvan, die Nikrob EV werd gedoopt.

Rijbereik van 300 km

Een compacte open elektrische strandauto of stadsauto is inderdaad geen slecht idee aangezien die voertuigen vaak vrij korte trajecten afleggen. Nu zal dat met de Freze Froggy EV Beachstar niet meteen een probleem vormen want Dartz meldt een rijbereik van ruim 300 km. Daarmee zou het voertuig ook bijzonder geschikt zijn voor hotels of autoverhuurbedrijven op vakantiebestemmingen.

De excentrieke geel-groene uitdossing is vooral een frats van Dartz om met de presentatie van de Freze Froggy EV Beachstar volop de aandacht te trekken, want de definitieve productieversie zal ook in andere, discretere kleuren verkrijgbaar zijn. Een exacte lanceringsdatum of een prijs van de Freze Froggy EV Beachstar heeft Dartz niet meegedeeld.