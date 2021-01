Het concept van een nieuwe Renault R5 op elektriciteit staat voor de ambities van Renault op de markt van elektrische voertuigen.

Met uitgekiende marketingslogans zoals "Renaulution" en "Nouvelle vague" heeft de Franse constructeur zijn nieuwe strategie voor de komende vijf jaar en daarna onthuld. Die omvat hybride en elektrische wagens, gedeelde en geconnecteerde dienstverlening, een nieuwe manier om de mobiliteit te commercialiseren en in totaal 7 nieuwe modellen, waarvan de helft volledig elektrisch.

Daarbij springt meteen één model in het oog: het prototype van een remake van de bekende R5. Het designteam van Gilles Vidal greep terug naar de originele lijnen van dit model met de typische voor- en achterlichten. Leuke details zijn de integratie van een laadpunt in de luchtinlaatopening en dagrijlichten in de plaats van mistlichten vooraan. Verder vormen ook het profiel, de wielen en de logo's een knipoog naar het originele succesmodel van Renault.

Renault 5 prototype © GF

Dit prototype zou wel eens de opvolger van de elektrische Zoé kunnen worden die intussen wat op leeftijd komt. De look van de nieuwe R5 zit in ieder geval goed en zou heel wat twijfelaars over de streep kunnen trekken om hun wagen met verbrandingsmotor voor een elektrisch model in te ruilen.

Op voorwaarde dat de prijs schappelijk blijft. Er doen geruchten de ronde dat deze nieuwe elektrische Renault voor minder dan 20.000 euro verkocht zou worden. Maar daar gaf het merk zelf nog geen duidelijkheid over.

Renault 5 prototype © GF

