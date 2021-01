Hyundai onthulde de eerste beelden van zijn 100% elektrische Ioniq 5. Dit wordt een zeer belangrijk model in de elektrische transitie van het Koreaanse merk.

De Ioniq 5 wordt het eerste model van het nieuwe submerk van Hyundai. Deze Ioniqs zijn alleen aangedreven door elektrische motoren. De 5 pakt uit met een nieuw, aantrekkelijk design dat zowel futuristische als retro-elementen bevat. Zo vallen er enkele trekken van de iconische Pony te bespeuren.

De voorkant onderscheidt zich met koplampen geïnspireerd op pixels en een motorkap die zich over de hele breedte van de wagen uitstrekt. Daardoor maken de klassieke contouren van het koetswerk plaats voor een originele hightech look. Verder zijn de 20" velgen de grootste die ooit op een elektrische Hyundai werden gemonteerd.

Hyundai Ioniq 5 © GF

De Ioniq 5 profileert zich als zeer bruikbare compacte, elektrische berline die aan de noden van een gezin moet voldoen. Hiermee werpt dit model zich op als een stevige concurrent voor de Volkswagen ID. 3. Ook al gaf Hyundai nog geen specificaties vrij zodat een echte vergelijking voorlopig niet mogelijk is.

Maar gezien de sterke ambities van de Koreaanse constructeur in dit segment is het vrijwel zeker dat de Ioniq 5 met sterke prestaties, een groot rijbereik en een snelle laadtijden zal uitpakken. De digitale wereldpremière van deze nieuwkomer is voor volgende maand voorzien.

