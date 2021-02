Het Franse automagazine L'Argus verkoos de nieuwe Dacia Sandero niet alleen tot Stadsauto van het Jaar 2021, maar gaf dit model ook de titel Auto van het Jaar 2021 in alle categorieën.

De derde generatie van de Dacia Sandero kreeg van L'Argus de trofee voor Auto van het Jaar 2021. De jury bestaande uit autojournalisten van verschillende Franse media (la Tribune, Le Monde, L'Équipe, RTL, La Voix du Nord...) verkoos de Dacia uit de 32 geselecteerde modellen. Van de Sandero werden sinds zijn lancering in 2008 ongeveer 2,3 miljoen exemplaren verkocht, waarvan een derde in Frankrijk. In Europa is de Sandero al verschillende jaren het bestverkochte model van het Frans-Roemeense merk. De nieuwe Sandero kreeg een modernere styling, maar blijft de eenvoud en toegankelijkheid van de vorige generaties trouw. De wagen kreeg ook een uitgebreidere uitrusting en nieuwe, efficiëntere motoren op benzine of LPG. Door het gebruik van het CMF-B-platform gingen verder ook het comfort, het rijgedrag en de interieurruimte erop vooruit. De trofee voor Auto van het Jaar 2021 van L'Argus komt bovenop de andere onderscheidingen die de nieuwe Sandera al wist te behalen, zoals Auto van het Jaar van WhatCar (GB), Good Deal van de Automobile Awards (Frankrijk) of Car of the Year in Roemenië.