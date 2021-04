De automarkt blijft het moeilijk hebben in deze coronatijden met nog altijd een lichte terugval tegenover de verkoop van vorig jaar. Premiummerk BMW slaagt er in zijn koppositie op de Belgische markt te behouden.

De cijfers van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor de maand maart 2021 die de FOD Mobiliteit en Vervoer en Febiac meedeelden, moeten door de juiste bril bekeken worden omwille van de coronaperikelen. Tegenover maart 2020 valt een stijging van 56,1% te noteren. Maar als je weet dat tijdens de tweede helft van die maand de autoverkoop haast tot nul was gedaald als gevolg van de verplichte sluiting van garages en concessiehouders, ziet het plaatje er helemaal anders uit.

In realiteit heeft de autosector het nog heel moeilijk. Dat blijkt uit de gecumuleerde cijfers van de inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor het eerste kwartaal 2021, die een terugval van 6,4% laten zien, met een totaal van 127.416 inschrijvingen. Bovendien is die negatieve tendens niet enkel te wijten aan de coronabeperkingen die ook de autodealers treffen, maar eveneens aan een verstoring in de productie door een beperkte beschikbaarheid van onderdelen zoals halfgeleiders.

In de merkrangschikking valt de koppositie van BMW op. De Beierse constructeur leverde in maart 4.359 wagens, goed voor een marktaandeel van 9,69%. Over de eerste drie maanden nam BMW zelfs 10,33% van de verkoop voor zijn rekening, goed voor 12.313 auto's. Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux, verklaart dit succes door een actueel en geëlektrificeerd gamma: "De ongeziene modellenwissel van de voorbije jaren, samen met de snelle elektrificatie, weerspiegelen zich in deze recordcijfers. Eén op de drie nieuw ingeschreven BMW's beschikt vandaag over een stekker."

In de top 5 van bestverkochte personenwagens in maart staan verder Volkswagen, Peugeot, Mercedes en Audi. De rangschikking is identiek voor de gecumuleerde inschrijvingen tijdens het eerste kwartaal van 2021.

