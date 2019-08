Blacksmith is een Indiase start-up die de markt van de individuele elektrische mobiliteit wil betreden met een tweewieler. Dit tweede concept, de BS3, oogt bijzonder aantrekkelijk en kent ook bijval ver buiten de grenzen van zijn thuisland.

Bij het zien van de foto's van de BS3 zullen velen spontaan aan een Vespa denken omwille van het neoretro design. Hij oogt stijlvol maar ook intimiderend en hij herinnert ook aan de vormgeving van de Amerikaanse auto's uit de jaren '40 en '50. Door de 20 pk sterke elektromotor haalt hij een topsnelheid van 120 km/u.

Hij beschikt verder over een "High Energy Density NMC"-batterij, waarvan de capaciteit nog niet bekend is. Die zou een autonomie van 120 kilometer mogelijk maken. Deze batterij kan men in enkele minuten vervangen door een geladen accu. De tweewieler is in de eerste fase ontwikkeld voor de Indiase markt.

De B3 heeft een laadvermogen van 200 kg en biedt plaats aan twee volwassenen. De transmissie springt oordeelkundig om met het aandrijfkoppel zodat de scooter hellingen tot 25° kan oprijden. Hij biedt bovendien voldoende bescherming om ook in de regen te rijden en in het dashboard werd een navigatiesysteem geïntegreerd.

Kortom, het is een aantrekkelijk product dat ook op het oude continent interesse oogst. Het is evenwel niet zeker dat hij ooit in Europa zal worden gecommercialiseerd, maar op dit ogenblik gaat het slechts om een conceptversie.(Belga)