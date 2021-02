De inschrijvingen van nieuwe wagens in januari van dit jaar liepen ruim 27 % terug.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, deelden het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand januari 2021 evenals de netto inschrijvingen voor het jaar 2020.

Met 37.735 nieuwe auto's die werden ingeschreven in de loop van januari, begint de automarkt in Belgie aan 2021 met een terugval met 27,2% van haar registraties. Dit resultaat ligt ook lager dan het gemiddelde van een januarimaand, met sinds 2010 gemiddeld 49.000 inschrijvingen.

BMW op kop

Het is natuurlijk nog te vroeg om deze terugval toe te schrijven aan het onvermijdelijke wegvallen van het Brusselse autosalon dit jaar. Het volledige effect ervan wordt wellicht pas zichtbaar tussen maart en mei, als de in januari verkochte wagens effectief zijn ingeschreven. Febiac wijst er ook op dat januari 2021 slechts 20 werkdagen kende, terwij dat er een jaar eerder 22 waren. Ook dat heeft een invloed op het aantal registraties dat verwerkt wordt.

In het merkenklassement staat BMW op kop met de meeste ingeschreven auto's tijdens de voorbije maand. In het zog van het Duitse merk volgen Volkswagen, Peugeot, Mercedes en Ford. Febiac publiceerde eveneens de netto inschrijvingsresultaten voor het jaar 2020. Dit zijn alle nieuwe personenwagens die in 2020 werden ingeschreven en die niet binnen de 30 dagen na de eerste inschrijving opnieuw uit de inschrijvingslijsten werden geschrapt. Dit nettoresultaat voor 2020 komt uit op 413.373 wagens, hetzij 19,7% lager dan in 2019.

