De autoverkoop heeft in het afgelopen jaar een flinke duik genomen. Vanzelfsprekend vanwege corona. Maar wellicht ook omdat het moeilijker is geworden om een autolening af te sluiten?

Hij moet lachen om de vraag. 'Autoleningen, een probleem? Je moet eerst klanten hebben vooraleer je met hen kan praten over de optie en de voorwaarden van een autolening. Tijdens de lockdown was het onmogelijk om klanten in onze showroom te ontvangen. Daar werd streng op gecontroleerd. We kregen telefoontjes van controleurs die anoniem vroegen of ze een wagen in onze garage mochten komen bezichtigen.'

Aan het woord is Dominique Kwanten, zaakvoerder van Garage Kwanten, verdeler van Renault en Dacia in Heusden-Zolder. 'In november verkochten we welgeteld twee wagens aan particuliere klanten. De verkoop aan bedrijven bleef redelijk overeind. Vanaf midden november mochten we op afspraak weer b2b-klanten zien, maar geen particulieren. Waar is de logica? Wat is het verschil tussen een professionele en een particuliere klant? Van enige terughoudendheid bij het verlenen van autoleningen merkte ik alvast niets, er worden gewoon minder aanvragen ingediend. We werken daarvoor samen met RCI Credit Car, de financiële tak van Renault. Tussen september en midden november werden 2 van de 21 ingediende aanvragen afgekeurd.'

Een lening die gratis lijkt, kan alleen als de dealer voldoende overhoudt aan de autoverkoop zelf.

Navraag bij enkele banken levert hetzelfde geluid op: 'Er is niets gewijzigd aan ons acceptatiebeleid. Zoals altijd voeren we voor elke aanvraag een kredietwaardigheidsonderzoek uit waarbij we de financiële situatie van de klant bekijken.'

Digitale oplossing

In zekere zin werd het aanvragen van een autolening zelfs gemakkelijker. Je hoeft er niet eens je deur voor uit. Je kan perfect een lening op afbetaling afsluiten zonder dat je naar het bankkantoor moet. Door corona kiezen nog meer mensen voor deze digitale oplossing. Een bank bevestigde dat nu al 85 procent van haar autoleningen digitaal verloopt. Voorwaarde is wel dat je klant bent bij die bank.

Bij Garage Kwanten geldt die voorwaarde niet, simpelweg omdat de lening niet door een bank wordt verstrekt. Dominique Kwanten: 'Wij dienen een aanvraag in, de gegevens van de klant worden automatisch gecontroleerd bij de Nationale Bank en na maximaal tien minuten hebben we een akkoord. Alleen als er bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals een loonbrief, kan de aanvraag wat langer duren.'

Te mooi om waar te zijn

In vergelijking met andere leningen is de autolening een simpel product: vooral de prijs telt. Maar de concurrentie is scherper omdat behalve de banken ook de autodealers autoleningen mogen afsluiten. Test-Aankoop waarschuwt alvast voor aanbiedingen die te mooi ogen om waar te zijn. 'Soms ligt het tarief bij autodealers erg laag, tot zelfs 0 procent. De keuze lijkt dan simpel. Maar een lening die gratis lijkt, kan alleen als de dealer voldoende overhoudt aan de autoverkoop zelf. Ter compensatie kent de dealer je dan vaak geen (bijkomende) korting op de auto toe, of soms moet je je met een lagere prijs voor de overname van je oude auto tevredenstellen. Een lening tegen 0 procent bij een autodealer die 7 procent korting toekent, kan toch duurder uitvallen dan wanneer je de dealer zo ver krijgt dat hij een grotere korting toepast (10 procent) en je daarna een lening tegen 1 procent sluit bij een bank.'

Renault-dealer Dominique Kwanten. 'Tijdens de lockdown kregen we telefoontjes van controleurs die anoniem vroegen of ze een wagen in onze garage mochten bezichtigen.' © VANDORMAEL

Het is ook opletten voor een lening met een zogenaamd ballooncontract, waarbij je een lagere maandelijkse premie betaalt dan bij een klassieke lening, maar aan het einde van de afbetalingstermijn wel een grote som (of balloon) in één keer moet ophoesten.

Lees de kleine lettertjes

Naast de klassieke lening blijft ook leasing populair. Vooral, maar niet uitsluitend, voor bedrijven. Mede doordat de formule van bedrijfswagens (met fiscale voordelen voor de werkgever en de werknemer) almaar meer onder druk staat, wint leasing voor particulieren terrein. Dominique Kwanten: 'Ik vind dat evenwel geen aantrekkelijke formule. Klanten moeten een indicatie geven van het aantal kilometers dat ze jaarlijks rijden. De meesten onderschatten dat. Met als gevolg dat ze aan het einde van de rit een stuk meer betalen dan verwacht. Dat kan gaan om enkele duizenden euro's. Bij het inleveren van de wagen worden ook extra kilometers op de teller in rekening gebracht, omdat die ervoor zorgen dat de wagen sneller verslijt. Daar houden klanten bij het ondertekenen van hun leasingcontract geen rekening mee.'

Lees daarom de kleine lettertjes van het contract om onaangename verrassingen te voorkomen. Als je het leasingcontract voortijdig stopzet, riskeer je bovendien een hoge verbrekingsvergoeding. Weet ook: bij een private leasing is het doorgaans niet mogelijk om de wagen aan het einde van de huurtermijn over te kopen tegen de restwaarde.

De bedrijfswagen als verworven recht

Loopt de bedrijfswagen zoals we die kennen stilaan op zijn laatste beentjes? Dominique Kwanten: 'Neen. Werknemers geven de luxe van een bedrijfswagen niet graag op. Ze beschouwen dat als een verworven recht. Sommigen staan open voor andere vormen van mobiliteit of vergoeding, maar een wagen is en blijft een groot gemak.'

De banken zien evenmin een vermindering van het aantal bedrijfswagens, maar wel een duidelijke shift richting duurzaamheid. Waar vroeger alleen de dieselwagen in leasing werd genomen, besteden de bedrijven nu meer aandacht aan duurzame modellen zoals elektrische wagens of hybride voertuigen. Een evolutie die alleen maar toe te juichen valt.

Ook de leasing van fietsen, en dan vooral elektrische fietsen, zit in de lift. Kwanten kan daar niet over meespreken. Maar wat niet is, kan nog komen. 'Met de verkoop van een elektrische fiets valt meer te verdienen dan met de verkoop van een wagen. Zeker iets om over na te denken.'

