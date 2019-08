nieuws

Audi e-Tron 50 Quattro wordt bescheiden elektrische SUV

Audi lanceert in het najaar een bescheidenere 'light' variant van zijn elektrische SUV e-Tron. Die is minder krachtig en heeft een kleiner rijbereik, maar is tegelijk ook een stuk goedkoper.

Deze e-Tron 50 Quattro ontwikkelt 230 kW en heeft een rijbereik van 300 km volgens de WLTP-normen, terwijl de prestaties nog meer dan behoorlijk zijn met een sprint van 0 tot 100 km/u in 7,0 seconden en een tot 190 km/u beperkte topsnelheid. Met het oog op de hoogst mogelijke efficiëntie wordt in de meeste rijomstandigheden alleen de achterste elektrische motor aan het werk gezet. De voorste krachtbron wordt enkel ingeschakeld zodra dat nodig is. De 71 kWh batterij van de e-tron 50 quattro kan aan een 'high-power' laadstation met maximaal 120 kW worden opgeladen. Dit betekent dat de elektrische SUV na een laadbeurt van ongeveer een half uur weer helemaal klaar is voor een volgende lange etappe. De batterij kan ook met wisselstroom (AC) worden gevoed. Met een laadcapaciteit van 11 kW betekent dit dat de batterij na ongeveer zeven uur opgeladen is. Na de marktintroductie zal ook nog een tweede ingebouwd laadsysteem als optie worden aangeboden. Hiermee zal het voertuig aan de AC-stations tot 22 kW kunnen worden opgeladen. De Audi e-Tron 50 Quattro, die in de koolstofneutrale productievestiging in Brussel wordt gebouwd, zal tijdens het laatste kwartaal van 2019 gecommercialiseerd worden op de Europese markten. In ons land krijgt het nieuwe model een basisprijs mee van 70.950 euro.(Belga)