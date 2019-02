Art Deco BMW als daily driver

"Iedereen was enthousiast in New York," stelt Alexander Niznik, oprichter van Nmoto, een ontwerpstudio in Miami, Florida. "Het publiek, maar ook de media waren vol lof over ons werk en de orders liepen meteen binnen. We zijn zelfs benaderd door enkele beroemdheden zoals zanger Billy Joel.

Het moet gezegd worden dat Nmoto voor één van de meest emblematische BMW's uit de geschiedenis koos: de R7, een uniek prototype uit 1934. Die ging nooit in productie, maar hij is wel te in het BMW Museum in München. Nmoto wilde voor een waardige opvolger zorgen op basis van een model van het huidige gamma, de BMW R Nine T die wordt aangepast met 96 frame-elementen van kwalitatief (luchtvaart-)aluminium dat ambachtelijk werd bewerkt.

Voor de liefhebbers van het genre is dit een geweldige kans: Art Deco uit de jaren dertig met zijn specifieke design en uitstraling in combinatie met hedendaagse prestaties en betrouwbaarheid. Zo kan nostalgie ook betrouwbaar, veilig en comfortabel genoeg zijn voor dagelijks gebruik. Er wordt slechts een beperkt aantal exemplaren gebouwd en het orderboekje is open. De prijs is evenwel navenant want hij kost 49.500 dollar, exclusief taksen en leverkosten.(Belga)