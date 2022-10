‘Afwachtende houding KU Leuven en gebrek aan communicatie met studenten zijn nefast voor het vertrouwen’

‘Als er weer gewacht wordt tot de pers er over schrijft, zullen we pas tegen 2030 horen over de wantoestanden van vandaag’, schrijven Simon Tibo en Joanna Wils namens het Leuvens studentenblad VETO over het beleid aan de KU Leuven wanneer het gaat over grensoverschrijdend gedrag.

Een professor van de KU Leuven is donderdag veroordeeld voor een verkrachting uit 2016. In 2018, na een officiële melding van het slachtoffer, werd de man geschorst. Daarna mocht hij weliswaar geen les meer geven, maar pronkte hij nog vier jaar met zijn titel als hoogleraar voor diverse consultancy-opdrachten.

Een anonieme getuige meldde vorig jaar aan Veto dat er al lang geruchten de ronde deden over de professor. Toch communiceerde de KU Leuven er amper over. Hij mocht in 2018 zelfs nog een prijs in ontvangst nemen. Verschillende personen zouden de universiteit al verlaten hebben omwille van de zaak.

Ook nu loopt de communicatie van de universiteit achter: na de veroordeling werd aan studenten gecommuniceerd dat er meteen actie was ondernomen na de melding. Voor de rest sloot de universiteit de rangen. In de pers verscheen later dat de universiteit in 2016 al op de hoogte was. De rector verdedigde zich in een mail naar studenten en personeel door te schrijven dat de zaak toen vertrouwelijk werd behandeld.

Sinds de veroordeling lijkt de KU Leuven te communiceren op het ritme van de pers. Waarom kon de instelling niet onmiddellijk na de veroordeling naar buiten treden met het volledige plaatje? Het zou de universiteit sieren als ze na zulke voorvallen meteen volledig en transparant naar studenten en personeel zou communiceren, in plaats van te wachten op publieke verontwaardiging.

Het blijft ook de vraag of de universiteit niet al veel vroeger had kunnen ingrijpen. De prof stond volgens enkele getuigen al langer bekend voor zijn ‘favorietenbehandeling’ van studentes en ‘losse omgangsstijl’. Hij feestte met studenten en speelde drankspelletjes met hen op ‘schrijfweekends’. Toen hij een studente meenam naar een congres in Barcelona is de bom dan uiteindelijk gebarsten.

Heeft het oogluikend toestaan van twijfelachtig gedrag dit voorval niet mee veroorzaakt? Verschillende proffen wordt niets verweten, omdat ze zogezegd nog niet ‘over de schreef’ zijn gegaan. Dat geef hen bewegingsruimte en laat toe dat het echt kan foutlopen.

De maat is vol. Niet enkel de afwachtende houding van de universiteit, maar ook het gebrek aan communicatie met studenten zijn nefast voor het vertrouwen. We weten niets van wat er vandaag allemaal misloopt en hoe de KU Leuven gelijkaardige zaken momenteel aanpakt. Als we weer moeten wachten tot de pers er over schrijft, zullen studenten pas tegen 2030 weet hebben van de wantoestanden van vandaag.

Simon Tibo is redacteur sociaal bij Veto. Joanna Wils is hoofdredacteur. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige Veto-redactie.

Het oorspronkelijke editoriaal werd gepubliceerd op 22 oktober op de site van Veto. Dit is een aangepaste versie die ook de informatie in acht neemt die de KU Leuven op 23 oktober heeft vrijgegeven.