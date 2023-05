Charles officieel gekroond tot Britse koning: ‘God save the King’

Koning Charles is zaterdag officieel tot Britse koning gekroond.

Tijdens een ceremonie in Westminster Abbey is Charles III officieel gekroond tot Britse koning. Hij kreeg verschillende koninklijke regalia, waaronder de ruim twee kilo wegende Sint-Edwardskroon, overhandigd. Hij besteeg daarop zijn eigen troon.

Na de zalving mocht Charles plaatsnemen in de Coronation Chair, waar hij verschillende Britse kroonjuwelen kreeg overhandigd.

Zo moest hij een gouden mantel aantrekken, de Supertunica, en kreeg hij uit handen van zijn zoon, kroonprins William, de Stole Royal, een kledingstuk dat aan de mantel werd bevestigd. Verder kreeg hij een orb, die de wereldlijke macht van de vorst belichaamt, en twee scepters.

Vervolgens werd de 2,2 kilo wegende Sint-Edwardskroon op zijn hoofd gezet, waarna de troonsbestijging volgde. Daarna betoonde prins William eer aan zijn vader. Hij knielde voor hem aan de troon en zei: “Ik, William, prins van Wales, zweer mijn trouw aan u”.

Hij beloofde ook zijn “vazal met lijf en leden” te blijven en gaf zijn vader een kus. Daarna werden de aanwezigen in de kerk ook opgeroepen trouw te zweren aan de koning, door gezamenlijk een eed uit te spreken.

Camilla nu officieel Britse Queen

Na Charles is nu ook Camilla zaterdag gekroond. Zij is dus niet langer koningin-gemalin, maar officieel de Britse Queen. Zij kreeg tijdens de ceremonie in Westminster Abbey de Mary’s Crown op het hoofd, die in 1911 gemaakt werd voor de Britse gemalin Mary van Teck.

Camilla had besloten die kroon te dragen, volgens Buckingham Palace in het kader van “duurzaamheid en efficiëntie”. Er zijn wel enkele aanpassingen aan de kroon gemaakt, zodat die beter bij Camilla’s stijl past en als eerbetoon aan haar overleden schoonmoeder. In de kroon zitten nu bijvoorbeeld diamanten verwerkt die deel uitmaakten van de sieradencollectie van koningin Elizabeth.

Tijdens de kroningsceremonie werd Camilla ook gezalfd, al gebeurde die zalving enkel in het gezicht. Ze kreeg ook een ring, die symboliseert dat ze nu “getrouwd is met het land”. In tegenstelling tot haar echtgenoot legde Camilla geen eed af.

Na de kroning van Camilla was een duidelijke glimlach merkbaar op het gezicht van koning Charles. Het was dan ook de uitdrukkelijke wens van zijn moeder, koningin Elizabeth, dat Camilla de titel zou krijgen. Tijdens Charles’ eerdere affaire met Camilla, toen hij nog getrouwd was met prinses Diana, was Camilla zeer onpopulair bij het Britse volk, maar inmiddels heeft ze zich stevig genesteld binnen de koninklijke familie.

Eedaflegging

Eerder op de dag had Koning Charles tijdens de kroningsceremonie in Westminster Abbey officieel de eed afgelegd als Britse koning.

Hij deed dat met de handen op de Bijbel en beloofde onder meer wet en recht te handhaven om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië en zijn koninklijk huis protestants blijven. Opvallend was wel dat hij beloofde om de vrijheid van geloof van alle mensen te handhaven.

De kroningsceremonie in Westminster Abbey was begonnen met de erkenning van Charles door alle windstreken van zijn koninkrijk. Charles richtte zich tot het oosten, zuiden, westen en noorden van de kerk en kreeg van vertegenwoordigers uit die windstreken eer betuigd. Daarop klonk vier keer “God zegene koning Charles”.

Charles en Camilla in de gouden koets op weg naar Westminster Abbey. 6 mei 2023. © getty images

Enkele uren voor de kroning van Charles III en koningin-gemalin Camilla had Westminster Abbey de deuren geopend voor de gasten. De eerste genodigden, veelal leden van het Britse hogerhuis, betraden rond 8.30 uur Belgische tijd de kerk in het centrum van Londen.

Today’s #Coronation is a moment of extraordinary national pride.



No other country could put on such a dazzling display.



But it is not just a spectacle.



It’s a proud expression of our history, culture, and traditions.



It is a vivid demonstration of the modern character of our… pic.twitter.com/iDtuICOF9h — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 6, 2023

LONDON, ENGLAND – MAY 06: Coldstream Guards marching ahead of the Coronation of King Charles III and Queen Camilla on May 06, 2023 in London, England. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

5.000 militairen met trein aangekomen in Londen

Meer dan 5.000 militairen van de Britse landmacht, de koninklijke marine en de luchtmacht zijn enkele uren voor de kroning bij Waterloo station in Londen aangekomen. Ze verzamelden bij Westminster om zich klaar te maken voor de kroning van Charles.

LONDON, ENGLAND – MAY 06: Members of the Royal Air Force march into Parliament Square ahead of the Coronation of King Charles III and Queen Camilla on May 06, 2023 in London, England. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images)

Volgens de spoorbeheerder is het de grootste verplaatsing van militair personeel sinds de begrafenis van Winston Churchill in 1965. BBC en Sky News zenden beelden uit van treinen die leegstromen met mensen in verschillende uniformen. Door de straten marcheren al verschillende legeronderdelen en er wordt ook muziek gemaakt.

Om 06.00 uur plaatselijke tijd (07.00 uur bij ons) gingen de vakken voor toeschouwers open. Sommige mensen wachtten al uren of kampeerden zelfs om de beste plek te bemachtigen.

LONDON, ENGLAND – MAY 06: A royal fan poses as she waits to watch King Charles’ procession to his coronation ceremony from Buckingham Palace to Westminster Abbey, at The Mall on May 6, 2023 in London, England. (Photo by Paul Childs – WPA Pool/Getty Images)

Politie arresteert aantal tegenstanders van de monarchie

Bij Londense protesten tegen de kroning van koning Charles III zijn volgens activisten minstens zes personen gearresteerd. Onder hen was het hoofd van de organisatie Republic, Graham Smith, vertelde activist Luke Whiting zaterdag aan het Britse persbureau PA.

Op foto’s en video’s die de Europese alliantie van aanhangers van de republiek deelde was te zien hoe politieagenten de documenten van sommige betogers controleerden. De demonstranten wilden langs de optochtroute met gele vlaggen en het opschrift “Not my King” protesteren tegen de monarchie.

Volgens Whiting gaf de politie geen reden voor de arrestaties. Mogelijk werd het werk van de veiligheidstroepen verstoord door het gebruik van een megafoon door de demonstranten. De Britse regering heeft onlangs het recht om te demonstreren aangescherpt. Politieagenten kunnen nu protesten tegenhouden als zij vrezen dat deze een ernstige verstoring van de openbare orde zullen veroorzaken.

Human Rights Watch heeft zaterdag de “ongelooflijk verontrustende” arrestaties van de Londense politie in de marge van de kroning van Charles III gehekeld.

“De berichten over mensen die werden opgepakt omdat ze vreedzaam protesteerden tegen de kroning zijn ongelooflijk verontrustend. Het is iets wat je zou verwachten in Moskou, niet in Londen”, verklaarde de verantwoordelijke van de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, Yasmine Ahmed