Media: koninklijke familie bepaalt wat BBC mag tonen over kroning

De BBC heeft ermee ingestemd dat Buckingham Palace een veto kan uitspreken over tv-beelden van de kroning. Volgens de krant The Guardian roept dat vragen op over de onpartijdigheid van de nationale Britse omroep. De afgelopen dagen heeft de BBC materiaal ter goedkeuring voorgelegd aan het paleis. Buckingham Palace zou sommige voorstellen niet geaccepteerd hebben, stellen ingewijden.

“Het machtsevenwicht ligt op dit moment iets meer bij de koninklijke huishouding dan bij de BBC”, zei een bron bij de omroep. De onderhandelingen over de voorwaarden van de BBC-verslaggeving over de kroning zouden zelfs aan de vooravond van het evenement nog voortduren. De BBC leidt de wereldwijde verslaggeving van de kroning.

De beelden van koning Charles in Westminster Abbey zullen worden gedeeld met andere zenders over de hele wereld. Dat heeft geleid tot vrees bij concurrerende omroepen. Zo zouden ze de redactionele besluiten van de BBC moeten vertrouwen over wat er tijdens de dienst kan worden vertoond.

Een BBC-woordvoerder zegt dat de “redactionele integriteit” geen enkel gevaar loopt. Maar volgens Britse media zijn er wel degelijk aanwijzingen dat de hofhouding bepaalt wat het publiek te zien krijgt. Volgens The Times heeft koning Charles zijn veto uitgesproken over het tonen van zijn zalving door de aartsbisschop van Canterbury. Het publiek krijgt zo niets mee van hoe heilige olie uit Jeruzalem in een 12e-eeuwse “kroningslepel” wordt gegoten en dan op Charles hoofd, borst en handen wordt gesmeerd.