Veertiger Michael (Neil Patrick Harris) denkt dat hij het allemaal voor mekaar had, tot zijn echtgenoot het na zeventien jaar samen voor bekeken houdt. Michael trekt het New Yorkse nachtleven in, vindt zichzelf opnieuw uit en probeert zijn gebroken hart te lijmen met de hunkerende blikken van andere mannen. Het achtdelige reeks Uncoupled komt uit de koker van Darren Star, bedenker van Sex and the City en recenter (ook voor Netflix) Emily in Paris, en Jefrrey Richman, die onder meer bij Frasier en Modern Family zijn strepen verdiende. En de twee televisiemakers, beiden zelf homo, zijn alvast apetrots dat ze deze serie kunnen maken: ‘Een romantische komedie met een gay man als hoofdpersonage: dit is een passieproject voor ons.’