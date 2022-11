Cryptobeurs crasht

FTX, een van de grootste beurzen in cryptomunten, vraagt uitstel van betaling aan. Topman Sam Bankman-Fried neemt ontslag. De 30-jarige Amerikaan zou 10 miljard euro van FTX-klanten hebben overgeboekt naar Alameda, een investeringsbedrijf in cryptomunten dat in moeilijkheden zit. Door hacking zou er meer dan 650 miljoen aan digitaal geld spoorloos zijn.