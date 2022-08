Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Naima Joris brengt een ode aan Daniel Johnston, ‘low key r&b-legende’ Eddie Chacon (die van Would I Lie to You) is van de partij, Voetvolk laat een dansbom van jewelste op je los en de herontdekte Ethiopische toetsenist Hailu Mergia serveert je een smakelijke jazzstoofpot. Feeërieën, het gratis zomer-festival van de AB in Tour & Taxis, heeft ook dit jaar voor ieder wat wils in de aanbieding.