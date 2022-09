Eugeen Van Mieghem Museum De Reede Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Eugeen Van Mieghem (1875-1930) schilderde en tekende begin twintigste eeuw het havenvolk en de Joodse migranten die vanuit Antwerpen met de Red Star Line naar de Nieuwe Wereld vertrokken. Door die twee onderwerpen bekleedt hij een uitzonderlijke positie in de beeldende kunst. Museum De Reede concentreert zich nu op een derde pijler van zijn oeuvre: de vele portretten die hij maakte van zijn echtgenote Augustine Pautre, die in 1905 op haar 24e aan tuberculose stierf. Zij poseerde voor Van Mieghem en voor andere kunstenaars – zwanger, opgedirkt als burgerdame maar ook naakt. Haar korte ziekbed werd door Van Mieghem intens in beeld gebracht met schetsen die hier en daar invloed vertonen van Rembrandt en Munch.