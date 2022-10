Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid is algemeen bekend, maar de effecten ervan blijven verbazen. Een studie in Cancer Cell besluit dat regelmatige fysieke activiteit een gunstig effect heeft op de hoeveelheid kankerbestrijdende afweercellen in een lichaam. Het gaat om een vorm van T-lymfocyten die tumoren aanvallen. De studie gebeurde op pancreaskankercellen in laboratoriumomstandigheden, maar de kans is reëel dat de resultaten opgaan voor het hele lichaam.

Een recent verslag in Nature kan mensen overtuigen om de thermostaat wat lager te draaien om hun energiekosten te drukken. Wetenschappers stelden namelijk vast dat kankers minder gemakkelijk groeien in koudere omstandigheden. Als je het fris hebt, zal je lichaam vet verbranden om je temperatuur op peil te houden. Daardoor verbruik je extra suikers die tumoren anders zouden kunnen inzetten om te groeien. Je dwingt kankers dus tot een sterkere competitie met andere processen in je lichaam. Kankercellen hebben veel suikers nodig om te floreren.

De laatste studie is evenmin al klinisch getest in het lichaam van patiënten. Maar de hoop bestaat dat ook dit effect overeind blijft in het echte leven.