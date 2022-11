Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Afgelopen zomer had hij nog een retrospectief in het Haagse Museum Voorlinden. Nu strijkt hij voor de negende keer neer bij Xavier Hufkens, de Brusselse galerij waar hij al 35 jaar thuis is. Sir Antony Gormley – 72 inmiddels – is de bekendste Britse beeldhouwer van zijn generatie. De rode draad in zijn werk: zijn fascinatie met het menselijke lichaam en hoe het zich verhoudt tot de ruimte. Hoe het kennis doorgeeft. Hoe het interageert met de elementaire wereld. Denk daarbij niet alleen aan armen, benen en hoofden, maar ook aan kubistische blokken, gestapelde kozijnen en bunkers uit beton. Alsof hij de architectuur der dingen blootlegt. Body Field bouwt voort op zijn onderzoek. Ruimtes worden gevuld met stille, stilstaande objecten, mensbeelden die tot hun lineaire essentie zijn herleid. Maar er zijn ook tekeningen en de reeks Double Blockworks, waarvoor Gormley zich liet inspireren door natuurlijke celdeling én door Michelangelo’s Pietà.