Factcheck: nee, USAID heeft geen 250.000 dollar betaald aan wijlen Jeffrey Epstein 

Volgens onlineberichten heeft de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID 250.000 dollar betaald aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat klopt niet. Het gaat om een gerucht gebaseerd op de verwarring met een naamgenoot van de in 2019 overleden Epstein.

‘USAID betaalde Jeffrey Epstein 265.915 dollar in 2023, terwijl hij op 10 augustus 2019 zou overleden zijn. Hebben ze de dood van Epstein gefaket? Leeft hij nog? Dit is krankzinnig!’, luidt een Facebookpost.





USAID (United States Agency for International Development) is de ontwikkelingsorganisatie van de Amerikaanse overheid, die stevig onder vuur ligt sinds de eedaflegging van president Donald Trump.

Samen met Elon Musk, de technologie-ondernemer die een besparingscampagne onder de naam DOGE leidt, heeft Trump het plan opgevat om de organisatie van 10.000 naar 280 personeelsleden terug te brengen, zo lezen we bij The New York Times. Volgens Reuters vindt Musk dat USAID zelfs volledig zou moeten verdwijnen.

Naamgenoot

De Facebookpost bevat een screenshot van de conservatieve website DataRepublican. Op die site kunnen bezoekers overheidsinstellingen terugvinden die USAID-financiering hebben ontvangen en hun connecties met andere organisaties of bedrijven opzoeken. Ook op X wordt het screenshot veelvuldig gedeeld.

Het screenshot suggereert dat Jeffrey E. Epstein 265.915 dollar van USAID ontving in 2023. Maar de Jeffrey E. Epstein die op de website wordt genoemd is niet de beruchte financier en veroordeelde zedendelinquent die in 2019 stierf in de gevangenis door zelfdoding nadat hij was gearresteerd op beschuldiging van mensenhandel en verkrachting.

Docent

De LinkedIn-pagina van deze meneer Epstein, die zelf de naam Jeff gebruikt, toont duidelijk aan dat het om een andere man gaat. Hij werkt bij het durfkapitaalbedrijf Bessemer Venture Partners, waar hij hoofd bedrijfsontwikkeling en operationeel vennoot is. Hij doceert ook aan de Stanford Graduate School of Business en bekleedt bestuursfuncties bij verschillende bedrijven, waaronder Okta, Twilio en Kaiser Permanente.

Zijn rol bij Kaiser Permanente, een zorgverzekeraar, wordt vermeld op de website van DataRepublican omdat het bedrijf gelieerd zou zijn aan andere organisaties die USAID-financiering hebben ontvangen. Het bedrag van 265.915 dollar is het loon van Jeff Epstein als bestuurslid in 2023, volgens de belastingaangiften van het bedrijf, en geen directe betaling van USAID.



Over USAID is de voorbije weken heel wat fake news de wereld ingestuurd, zoals Rien Emmery al in Knack beschreef en zoals ook al bleek uit eerdere factchecks van Knack. De claim over de vermeende betaling aan de overleden Epstein werd eerder ook door de factcheckers van onder meer AAP, AFP en Reuters onderzocht. Zij kwamen allemaal tot dezelfde conclusie.



Conclusie -Volgens onlineberichten heeft de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID 250.000 dollar betaald aan de overleden zedendeliquent Jeffrey Epstein. – Dat klopt niet. Het gaat om het loon van een naamgenoot van de beruchte miljardair die bestuurslid is van een bedrijf dat gelinkt is aan organisaties die USAID-fondsen ontvingen. – We beoordelen de claim daarom als onwaar.