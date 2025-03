Factcheck: satirisch bericht over de wijngaard van Nancy Pelosi gaat viraal

Volgens socialemediaberichten zou Nancy Pelosi, voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, 14 miljoen dollar hebben gekregen van de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID, voor experimenten in haar wijngaard. Dat klopt niet. Het gaat om een verzinsel van een satirisch medium dat voor waar werd aangenomen en viraal ging.

Op 25 februari verschijnt onderstaande post op een Nederlandstalig X-account.



‘Graaiers’, schrijft de vrouw. ‘Nancy Pelosi kreeg 14 miljoen dollar van USAID voor “experimenteel boeren” in haar wijngaard.’ De auteur van de post deelt daarbij een Engelstalig X-bericht dat een dag eerder online verscheen, met een foto van Pelosi en volgend bijschrift: ‘De wijngaard van Nancy Pelosi ontving 14 miljoen dollar van USAID voor “experimentele landbouw”. Voor het geval je je zou afvragen waarom ze zo gekant is tegen audits in het Congres.’

Nancy Pelosi is de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. USAID (United States Agency for International Development) is de ontwikkelingsorganisatie van de Amerikaanse overheid, die stevig onder vuur ligt sinds de eedaflegging van president Donald Trump.



DOGE

Samen met Elon Musk, de technologie-ondernemer die een besparingscampagne onder de naam ‘DOGE’ leidt, heeft Trump het plan opgevat om de organisatie van 10.000 naar 280 personeelsleden terug te brengen, zo lezen we bij The New York Times. Volgens Reuters vindt Musk dat USAID zelfs volledig zou moeten verdwijnen.

Over USAID is de voorbije weken al heel wat fake news de wereld ingestuurd, zoals blijkt uit eerder factchecks van Knack. Ook Nancy Pelosi was vroeger al het mikpunt van desinformatie, zoals blijkt uit een Knack-factcheck uit 2022.



De claim over de vermeende subsidiëring van de wijngaard van Pelosi ging al snel viraal, niet alleen op X, maar ook op Facebook en Reddit. Maar is er iets van aan?



Zoals de Community Notes – reacties die X-gebruikers kunnen toevoegen aan berichten – al doen vermoeden, en zoals Amerikaanse factchecks van onder meer Lead Stories en Snopes hebben uitgewezen, bestaat er geen enkel bewijs voor de bewering dat de wijngaard van Pelosi in Noord-Californië enige financiering van USAID zou hebben ontvangen.



Satire

Waar komt de claim dan vandaan? Van de Facebookpagina America’s Last Line of Defense, zo blijkt. Die maakt deel uit van een netwerk van satirische websites en social media accounts die ervoor bekend staan dat ze verhalen uitvinden voor kliks en likes.

De afbeelding van Nancy Pelosi die werd gedeeld, bevat een label met de vermelding ‘satire’ in de linkerbenedenhoek. De Facebook-pagina beschrijft zichzelf als ‘vlaggenschip van het ALLOD-netwerk van trollen en propaganda’ en heeft een disclaimer waarin staat: ‘Niets op deze pagina is echt.’

In de reacties op de post schreef de eigenaar van het ALLOD-account dat Pelosi moet worden onderzocht en vervolgd worden en verwees hij naar een artikel op de website Dunning-Kriger-Times.com, die zichzelf beschrijft als ‘een dochteronderneming van het ‘America’s Last Line of Defense’-netwerk voor parodie, satire en onzin’.

Het artikel waarin de claim over Pelosi wordt gemaakt, begint met de volgende tekst: ‘In wat critici een wonderbaarlijke daad van overheidsvrijgevigheid noemen, zou de luxewijngaard van de voormalige voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, miljoenen dollars aan federale subsidies hebben ontvangen voor wat zij “experimentele landbouwinitiatieven” noemt.’

Volgens het artikel zou de wijngaard van Pelosi de subsidie hebben ontvangen voor het uitvoeren van baanbrekend onderzoek naar wijnbouwpraktijken, waaronder wijnfermentatie op zonne-energie, AI-gestuurde druivenoogst en het effect van de muziek van Beethoven op Cabernet Sauvignon-druiven.



Conclusie – Volgens berichten op sociale media zou voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden; Nancy Pelosi, 14 miljoen dollar hebben gekregen van de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID voor experimenten in haar wijngaard. – Dat klopt niet. Het gaat om een verzinsel van een satirische website, dat voor waar werd aangenomen en viraal ging. – We beoordelen de claim als onwaar.