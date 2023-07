Factcheck: nee, Spaans minister Teresa Ribera vloog niet met privéjet naar klimaatbijeenkomst in Valladolid

Op sociale media wordt gezegd dat de Spaanse minister van Ecologische Transitie Teresa Ribera op 10 juli naar een klimaatbijeenkomst in het Spaanse Valladolid zou zijn gevlogen met het officiële vliegtuig van de Spaanse regering. Dat klopt niet: Ribera reisde met de auto en het regeringsvliegtuig voerde die dag een oefenvlucht zonder passagiers uit.

Op 12 juli plaatst een Nederlandstalige man onderstaande video op Facebook (hier gearchiveerd). ‘De Spaanse minister van Ecologische Transitie, Teresa Ribera, vloog met een privéjet om een ​​klimaatconferentie bij te wonen en stapte 100 meter voor het ontmoetingspunt uit de auto om in te fietsen’, stelt hij in het bijschrift.

In het filmpje, dat nog geen halve minuut duurt, zien we een vrouw op de fiets, gevolgd door twee andere fietsers in pak en een auto met zwaailicht. Hetzelfde filmpje wordt al sinds 11 juli gedeeld op Spaanstalige Facebookaccounts en op Engelstalige Twitteraccounts, telkens met dezelfde claim erbij. Op Spaanse Twitteraccounts gaat de video al sinds 11 juli viraal.

De vrouw in het filmpje is inderdaad de Spaanse minister van Ecologische Transitie Teresa Ribera van de socialistische partij PSOE. Op het Twitterprofiel van de minister vinden we een foto terug waarop ze rijdt op dezelfde fiets als in de video en dezelfde kledij draagt.

De foto blijkt gemaakt in de Spaanse stad Valladolid, waar op 11 en 12 juli 2023 een informele bijeenkomst van Europese energieministers werd gehouden, in het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op de fiets waarop de minister rijdt staan de letters “BIKI”. Dat is de naam van de stadsfietsen van Valladolid. Op de site van BIKI zien we oranje en hemelsblauwe fietsen, met daarop de inscriptie ‘BIKI’ op het kader.

Auto

Zoals de Spaanse factcheckers van Maldita en Newtral achterhaalden, klopt het verhaal over het vliegtuig niet. Op 9 juli had de minister op Twitter een post gedeeld waarin ze verklaarde op weg te zijn naar Valladolid. Bovendien heeft haar kabinet aan de factcheckers van Maldita verklaard dat de minister met de auto naar Valladolid is gereisd – in eerste instantie had haar kabinet gezegd dat de minister de trein had genomen, maar dat werd later rechtgezet. De rest van de delegatie zou wel met de trein zijn gereisd, wat de aanvankelijke verwarring zou verklaren.

Op 10 juli heeft het ministerie een tweet gepubliceerd waarin het zegt dat Ribera zich niet naar Valladolid had verplaatst met het vliegtuig. Op 12 juli heeft de minister dat ook zelf nogmaals getweet.

Falcon

In enkele van de posts op sociale media wordt verwezen naar het officiële vliegtuig van de Spaanse regering – een Falcon 900 – waarmee de minister naar Valladolid zou zijn gevlogen.

In een screenshot van de website ‘falcondespega.es’ is een vlucht te zien tussen Torrejón de Ardoz, een gemeente in de Comunidad de Madrid, en Medina de Rioseco (Valladolid) op 10 juli 2023 (hier gearchiveerd).

Maar die vlucht met de identificatiecode LINCE 03 vervoerde niet Teresa Ribera, en ook geen ander lid van de Spaanse regering. Zoals officiële bronnen aan de Spaanse factcheckers van Newtral hebben verklaard, vloog dat toestel zonder passagiers en voerde het oefeningen uit in de buurt van de luchthaven van Villanubla (Valladolid) in de voormiddag van 10 juli.

Die versie van de feiten komt overeen met de gegevens die terug te vinden zijn op het platform Flightaware. Daar is te zien dat het bewuste toestel opsteeg en landde op de luchtmachtbasis van Torrejón de Ardoz, en dat het laag over Valladolid was gevlogen, evenwel zonder daar te landen.

De onjuiste informatie over de verplaatsing van Teresa Ribera werd ook verspreid door de bekende Russische TV-presentator Vladimir Solovyov, die er onlangs nog voor pleitte om Madrid plat te branden vanwege de steun van Spanje aan Oekraïne.

Conclusie Op sociale media wordt gezegd dat de Spaanse minister van Ecologische Transitie Teresa Ribera op 10 juli naar een klimaatbijeenkomst in het Spaanse Valladolid zou zijn gevlogen met het officiële vliegtuig van de Spaanse regering. Dat klopt niet: Ribera reisde al op 9 juli met de auto naar Valladolid. Bovendien heeft het regeringsvliegtuig waarmee de minister zou zijn gevlogen op 10 juli wel een oefenvlucht uitgevoerd boven Valladolid, maar is het daar niet geland, zo blijkt uit de geregistreerde vluchtgegevens. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

