Factcheck: nee, PVDA/PTB en Vlaams Belang zijn niet ‘de grootste sponsors van Facebook’

In een interview met De Standaard zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dat de PVDA/PTB en het Vlaams Belang ‘op dit moment de grootste sponsors van Facebook’ zijn. Dat klopt niet: volgens de meest recente cijfers geeft de N-VA van alle Belgische politieke partijen het hoogste bedrag uit aan Facebookreclame, op de voet gevolgd door het Vlaams Belang. De PVDA/PTB bekleedt de derde plaats in de ranglijst.

In een interview met De Standaard (achter betaalmuur) dat op 30 december verscheen, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dat de PVDA/PTB en het Vlaams Belang ‘op dit moment de grootste sponsors van Facebook’ zijn.

In een post op de Facebookpagina van De Standaard werd die quote van de premier nog eens uitgelicht (hier gearchiveerd).

Maar, klopt die uitspraak van de premier?

We stuurden een e-mail naar zijn woordvoerder, om te vragen op welke cijfers De Croo zich voor zijn uitspraak had gebaseerd. Ons bericht bleef tot op dit moment onbeantwoord.

Volgens Robin Tonniau, lijsttrekker voor de PVDA in Oost-Vlaanderen, klopt de bewering niet, zo liet hij weten op X (hier gearchiveerd).

Volgens Tonniau gaf de N-VA in de eerste 10 maanden van 2023 al 1,5 miljoen euro uit aan Facebook, het Vlaams Belang 1,4 miljoen euro en de PVDA 662.722 euro.

We vragen Tonniau via e-mail naar zijn bron voor die cijfers. Hij laat weten dat hij zich baseerde op cijfers uit Het Nieuwsblad van 10 november 2023.

In dat artikel lezen we dat, tot en met eind oktober 2023, al 4,9 miljoen euro vanuit de Belgische partijen naar moederbedrijf Meta vloeide voor advertenties op Facebook en, in veel mindere mate, Instagram. De N-VA en het Vlaams Belang gaven, tijdens de eerste tien maanden van 2023, respectievelijk bijna 1,5 miljoen euro en bijna 1,4 miljoen euro uit aan online advertenties op de platformen van Meta. Met afstand volgden de PVDA/PTB (662.722 euro), de Open VLD (303.173 euro), Vooruit (290.626 euro) en de CD&V (272.828 euro). Groen (199.367 euro), de MR (114.640 euro) en Les Engagés (110.036 euro) bleven onder de kaap van de 200.000 euro.

Bron voor die cijfers is AdLens, een groep van vrijwilligers die de gegevens bijhoudt en ze op regelmatige basis deelt met de pers. Aan de telefoon vertelt data-analist Geert Van Damme van AdLens dat hij op dit moment volop bezig is met de verwerking van de gegevens voor de maand december 2023. ‘Zodra die klaar is, kan ik het volledige jaaroverzicht afwerken.’

Van Damme heeft voor Knack alvast de cijfers van de eerste elf maanden van 2023, dus tot en met november, geanalyseerd. ‘Dan zien we dat de N-VA 1,55 miljoen euro heeft uitgegeven en het Vlaams Belang 1,51 miljoen euro. Dat gaat dus over dezelfde grootteorde. De PVDA/PTB staat op de derde plaats, maar wel op redelijk grote afstand, met 728.000 euro – dus iets minder dan de helft van de uitgaven van de N-VA of het Vlaams Belang. Daarbij moeten we ook nog benadrukken dat het gaat om de Nederlandstalige én Franstalige vleugel van de partij, en dus om advertenties in beide landsdelen en in beide landstalen.’

De Open VLD, de partij van de premier, gaf in de eerste elf maanden van het voorbije jaar 327.000 euro uit aan Facebook- en Instagramreclame.

