Factcheck: nee, Nancy Pelosi werd niet gearresteerd

Volgens socialemediaberichten zou de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi gearresteerd zijn. Een video waarin de politica onder begeleiding naar een auto wordt gebracht, zou dat moeten bewijzen. We zien in de video echter niets anders dan de voor Pelosi gebruikelijke beveiligingsmaatregelen, die door sommigen onterecht worden verward met een arrestatie.

Op 4 november plaatst een Nederlandstalige man onderstaande post op Facebook (hier gearchiveerd).

De post bevat een korte video waarin Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, onder begeleiding in een grote zwarte auto stapt, die daarna wegrijdt. In het bijschrift zegt de man dat ‘Nancy’ werd gearresteerd door de ‘white hats’. De term ‘white hats’ komt oorspronkelijk uit westerns waar de goede cowboys een wit of licht hoofddeksel dragen en de slechten een donkere hoed. Nu wordt er soms mee verwezen naar (ethische) hackers, maar, zoals in deze context, ook naar politie, soldaten en justitiemensen.

Het videofragment wordt ook door andere Facebookgebruikers gedeeld, bijvoorbeeld op Engelstalige accounts (hier, hier en hier), telkens voorzien van de claim dat Pelosi gearresteerd zou zijn.

Wat is er precies gaande?

Op 28 oktober werd de 82-jarige Paul Pelosi, de echtgenoot van de Democratische politica, in hun huis in San Francisco aangevallen met een hamer. De indringer was op zoek naar Nancy Pelosi, maar die was niet thuis. Sindsdien doet de bewering de ronde dat Nancy Pelosi zelf daarna zou zijn gearresteerd. De video waarin we Pelosi in een zwarte auto zien stappen, zou dat moeten bewijzen.

Het videofragment komt van de lokale nieuwszender NBC Bay Area, zo zien we in de linkerbovenhoek van het filmpje. Op de website van de zender vinden we het terug. Het werd gepubliceerd op 30 oktober, twee dagen na de aanval. In de tekst bij de video lezen we dat Nancy Pelosi die dag haar huis in San Francisco verliet, terwijl haar echtgenoot Paul Pelosi herstelde van de aanval.

In het videofragment is te zien hoe Pelosi haar huis verlaat, onder begeleiding van mensen die geen politie- of andere logo’s of uniformen dragen, zoals je bij een arrestatie zou verwachten. We vinden ook nergens berichten terug over een eventuele arrestatie van Pelosi, wat toch nieuws zou zijn bij een politica van haar niveau. Bovendien weten we dat Pelosi ook na 30 oktober, wanneer deze beelden online kwamen, nog meermaals buitenshuis is gesignaleerd. Ze verliet hetzelfde huis in San Francisco ook op 2 en 4 november, telkens onder strenge beveiliging. In de aankondiging van een interview dat Pelosi gaf aan CNN op 7 november, werd gezegd dat Pelosi ondertussen terug in Washington was.

Pelosi heeft overigens altijd recht op beveiliging, zoals blijkt uit een artikel van CBS NEWS, en een woordvoerder van Pelosi heeft ondertussen aan USA Today bevestigd dat Pelosi in de video werd begeleid door haar gebruikelijke securityteam.

Er wordt wel vaker onjuiste informatie verspreid over de vermeende arrestatie van hooggeplaatste personen. Ook over de ceo van Disney werd zo’n gerucht verspreid, zoals eerder bleek uit een factcheck van Knack.

Conclusie Volgens socialemediagebruikers zou de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi gearresteerd zijn. Een video waarin de politica onder begeleiding naar een auto wordt gebracht, zou dat moeten bewijzen. We zien in de video echter niets anders dan de voor Pelosi gebruikelijke beveiligingsmaatregelen, die door sommigen onterecht werden verward met een arrestatie. We beoordelen het bijschrift bij de video daarom als onwaar.