Echtgenoot van Nancy Pelosi verwond door inbreker

Paul Pelosi, de 82-jarige echtgenoot van de speaker van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, is in de nacht van donderdag op vrijdag aangevallen en verwond door een inbreker. Nancy was op het moment niet thuis. De inbreker (32) is opgepakt.

Dat meldde de woordvoerder van Nancy Pelosi, Drew Hammill. Paul Pelosi is vanuit zijn woning in San Francisco naar het ziekenhuis overgebracht. Men verwacht een ‘volledig herstel’.

‘Het motief voor de aanval wordt onderzocht’, voegde Hammill toe.

De inlichtingendiensten in de VS hebben de voorbije weken gewaarschuwd voor politiek geweld in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van 8 november. Maar op dit ogenblik is er geen aanwijzing bekend over de motivatie van de inbreker.