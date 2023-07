Factcheck: nee, internet wordt niet afgesloten in bepaalde Franse wijken

Online circuleert een persbericht dat van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken afkomstig zou zijn. Daarin valt te lezen dat in bepaalde Franse wijken de toegang tot internet zal beperkt worden. Dat klopt niet, het gaat om een vervalst document. Dat meldden het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Franse nationale politie op sociale media.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Twitter, Facebook en Telegram circuleert een persbericht dat door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zou zijn rondgestuurd. In de hoofding zien we ook het embleem van de Franse overheid staan (hier gearchiveerd). De brief heeft als titel ‘Verhoogde veiligheid ten gevolge van de rellen’. Die zijn begonnen nadat de Franse politie op 27 juni de 17-jarige Nahel M. had doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre. De rellen, die nog altijd aan de gang zijn, gaan gepaard met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s.

In de brief lezen we dat, naar aanleiding van de rellen, ‘vanaf 3 juli er voor een bepaalde periode tijdelijke beperkingen voor internettoegang gelden in specifieke buurten en tijdens de nachtelijke uren.’ De maatregelen zouden niet genomen worden om ‘de fundamentele vrijheden van de burgers in te perken, maar om hun veiligheid en die van hun eigendommen te vrijwaren.’ ‘Frankrijk staat op het punt full lockdown in te gaan met volledige internet black-out morgen’, lezen we in een Telegrampost van 2 juli. Ook Nederlandstalige Twittergebruikers posten de brief.

Gaat het om een echte aankondiging van de Franse nationale politie?

Om te weten te komen of het een echte maatregel betreft, surfen we naar de socialemedia-accounts van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Franse nationale politie. Beide instituten verklaarden dat het gaat om een vervalste brief.

‘Het document is vervalst’, lezen we in een tweet van het ministerie. ‘Er werd geen dergelijke beslissing genomen.’

Hetzelfde lezen we in een Facebookpost van de Franse nationale politie: ‘Op sociale netwerken circuleert een vals persbericht in naam van de nationale politie waarin “beperkingen op internettoegang in bepaalde gebieden vanaf 3 juli” worden aangekondigd.’

Conclusie Online circuleert een document dat afkomstig lijkt te zijn van de Franse nationale politie. Daarin valt te lezen dat in bepaalde Franse wijken de toegang tot internet zal beperkt worden. Dat klopt niet, het gaat om een vervalst document. Dat meldden het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Franse nationale politie op sociale media. We beoordelen de brief dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 7 juli 2023.