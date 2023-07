Frankrijk beleeft vierde onrustige nacht, geweld was “minder intens”

Frankrijk heeft er opnieuw een onrustige nacht op zitten, met opstootjes, plunderingen en brandstichtingen, maar het geweld was “minder intens” dan tijdens de vorige nachten, zeggen de autoriteiten. De rellen in het land braken uit na de dood van een Franse tiener bij een politiecontrole in Nanterre.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin liet rond 2.30 uur weten dat er nationaal 471 mensen waren gearresteerd, maar dat de rellen een minder intens karakter hadden dan voorheen. Om de spiraal van geweld te doorbreken, zette Darmanin vrijdagavond over het hele land 45.000 politieagenten in.

De regering verzocht de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, ook om vanaf 21 uur bussen en trams in heel Frankrijk stil te leggen. De maatregelen konden niet verhinderen dat de sfeer in heel wat steden opnieuw erg gespannen was, zo ook in Marseille waar de burgemeester in de loop van de nacht een oproep deed aan Parijs om extra versterking. Aan die oproep werd ook gehoor gegeven.

Plunderingen

Ook onder andere Grenoble, Saint-Etienne en Lyon zijn vrijdagavond het toneel van plunderingen en van rellen tussen gemaskerde manifestanten en de ordediensten. Zo werd in Lyon onder andere een politiekantoor leeggeroofd. Groepjes jongeren zouden in de voetgangerszone verschillende handelszaken geplunderd en vuilnisbakken in brand gestoken hebben.

In Grenoble werden eveneens talloze winkels – vooral kleren- en telefoniewinkels – leeggehaald en in een buitenwijk van de stad gingen auto’s in vlammen op. In het centrum van St-Etienne vernielden honderden jongeren winkeletalages. Daarna vonden er ook hier winkels plunderingen plaats, stelde een correspondent van het Franse persagentschap AFP vast.

In Straatsburg begonnen de incidenten vrijdagnamiddag al op klaarlichte dag en werd een Apple Store vernield. Sinds de dood van de 17-jarige Nahel bij een politiecontrole in Nanterre dinsdag, is het in verschillende Franse steden ’s avonds en ’s nachts erg onrustig. Ook in Brussel deden zich in de nacht van donderdag op vrijdag al incidenten voor, maar de nacht van vrijdag op zaterdag lijkt kalm te verlopen.

Overzeese gebieden

Niet alleen op het Franse vasteland maar ook in enkele Franse overzeese gebieden zijn er relletjes geweest als gevolg van de dood van een Franse tiener bij een politiecontrole in Nanterre eerder deze week. Zo is in Cayenne, de hoofdstad van Frans-Guyana, een man omgekomen nadat hij in nog onduidelijke omstandigheden door een kogel werd getroffen, melden de plaatselijke autoriteiten.

Volgens mediaberichten was de kogel in de nacht van donderdag op vrijdag door een relschopper afgevuurd in de richting van de politie, maar zou die zijn afgeketst en een man hebben getroffen die zich op een balkon bevond. In het centrum van de stad werden her en der ook brandjes gesticht en auto’s vernield. De onrust sloeg diezelfde nacht ook over naar Martinique, waar zo’n twintig à dertig gemaskerde mannen in de hoofdstad Fort-de-France met stenen naar de politie gooiden en op diverse plaatsen vuilnisbakken in brand staken. Op het eiland Réunion was de toestand eveneens gespannen.