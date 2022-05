Factcheck: nee, deze video over euthanasie is niet van het Wereld Economisch Forum

Online circuleert een video die volgens socialemediagebruikers door het Wereld Economisch Forum werd gemaakt. In de video zeggen ouderen dat ze ‘een goed leven hebben gehad’ en dat ze euthanasie willen om plaats te maken voor hun kinderen. Maar het WEF heeft niets te maken met de video. Die werd in 2012 door de Amerikaanse radiopresentator Glenn Beck gemaakt, als reclame voor zijn roman ‘Agenda 21’.

Op 25 mei post een Twittergebruiker een foto van WEF-topman Klaus Schwab, met als bijschrift: ‘Deze man zou graag willen dat ouderen mensen euthanasie laten doen, omdat we met te veel mensen op aarde zijn, volgens hem. Wel dat hij dan het voorbeeld neemt, en zelf euthanasie pleegt. Samen met zijn 95-jarig vriendje Soros.’ (hier gearchiveerd)

Screenshot Twitter

Gevraagd naar de bron voor zijn bewering, deelt de Twittergebruiker een screenshot van een artikel van Frontnieuws, een Nederlandse site die bekend staat voor het delen van desinformatie (hier gearchiveerd).

In het artikel met de titel ‘Schokkende WEF-video stelt voor senioren te euthanaseren “voor de kinderen”’ wordt een zwart-witvideo van dertig seconden gedeeld. Daarin neemt een oudere Amerikaanse vrouw het woord. Ze zegt dat ‘de aarde het aantal mensen die hier leven simpelweg niet aankan. Daar moet iets aan gedaan worden en ik denk dat het aan ons, die een goed leven hebben gehad, is om ervoor in te staan dat onze kinderen ook de kans krijgen om een goed leven te leiden.’ Daarna verschijnen nog enkele oudere Amerikanen in beeld die elk zeggen dat ze ‘een goed leven hebben gehad’ (vanaf 0:19).

YouTube Transcript

Op het einde zien we ‘Coming Soon: Agenda 2021’, met daaronder het logo van de Verenigde Naties. Onder het logo lezen we ‘VN afdeling voor duurzame ontwikkeling’ (0:26).

Screenshot Video

Agenda 21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Het niet-bindende plan werd tijdens de VN-conferentie over Milieu en Ontwikkeling in het Braziliaanse Rio de Janeiro in 1992 ondertekend. Het doel van Agenda 21 was om net voor het begin van de 21ste eeuw duurzame groei te bereiken. De 21 in de titel verwijst naar de 21ste eeuw.

Hoewel het woord euthanasie niet wordt gebruikt, lijken veel socialemediagebruikers toch te interpreteren dat de ouderen het daarover hebben (hier, hier en hier gearchiveerd). Het artikel wordt door ruim 30.000 mensen gelezen.

Werd deze video echt gemaakt door het Wereld Economisch Forum?

We nemen enkele screenshots van de video en geven die in op Google Afbeeldingen. Zo vinden we de video terug op YouTube. Daar werd de video op 12 november gepost op het account van de Amerikaanse conservatieve radiopresentator Glenn Beck.

Screenshot YouTube

Wie is Glenn Beck?

Glenn Beck is een Amerikaanse conservatieve radio- en televisiepresentator. Hij werkte tot 2011 bij de Amerikaanse televisiezender Fox News. In 2010 richtte Beck zijn eigen nieuws- en opiniesite TheBlaze op, lezen we in een artikel van de Amerikaanse politieke website Politico. Beck wilde daarmee een alternatief bieden voor de ‘mainstream media’. Na zijn vertrek bij Fox News startte hij in 2012 ook onder de naam TheBlaze zijn eigen televisiekanaal op, waarop hij zijn eigen radio- en talkshow had. Door de jaren heen raakte Beck verschillende keren in opspraak, onder meer vanwege zijn antisemitische standpunten.

Boek Agenda 21

We googelen ‘I have lived a good life’ en ‘Glenn Beck’, en komen zo terecht op een blogpost van 12 november 2012 op Becks site. Daaruit blijkt dat het ‘I have lived a good life’-filmpje, eind 2012 te zien was op TheBlaze. In de blogpost lezen we dat heel wat kijkers verontwaardigd waren over de reclamefilmpjes. Wat precies de bedoeling was van de video’s, onthult Beck in een andere blogpost, getiteld ‘Glenn Beck maakt eindelijk de reden bekend voor die Agenda 21-reclamefilmpjes op TheBlaze’.

Daarin lezen we onderstaand fragment.

Screenshot TheBlaze

Vrij vertaald staat er het volgende: ‘Beck maakte eindelijk bekend dat hij een fictieboek getiteld “Agenda 21” publiceert. De reclamespots, legde hij uit, waren een onderdeel om meer mensen te bereiken en hen te interesseren in het ‘angstaanjagende’ VN initiatief (…) Met andere woorden, de reclamespots waren bedoeld om bewustzijn te creëren over Agenda 21 en de aankomende publicatie van het boek te promoten.’ De reclamespot was dus bedoeld als promotie voor Becks’ fictieboek Agenda 21.

Misinformatie over WEF

Het Wereld Economisch Forum (WEF) en WEF-voorzitter Klaus Schwab zijn al langer het onderwerp van misinformatie. De organisatie organiseert jaarlijks in het Zwitserse Davos een top voor zakenmensen, politici en activisten. Voor veel complotdenkers vertegenwoordigt het WEF ‘de corrupte elite’.

Conclusie



Online circuleert een video waarin oudere Amerikanen lijken te insinueren dat ze vrijwillig plaats zouden ruimen voor een jongere generatie. Volgens socialemediagebruikers zou de video gemaakt zijn door het Wereld Economisch Forum. Dat klopt niet. De video is een reclamefilmpje van de Amerikaanse radio- en televisiepresentator Glenn Beck, die met de video reclame wou maken voor zijn fictieboek ‘Agenda 21’. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.