Factcheck: nee, dit is niet de vader van WEF-voorzitter Klaus Schwab in nazikostuum

Online circuleert een fotocollage van WEF-voorzitter Klaus Schwab en een Duitse nazi-officier, die Schwabs vader zou zijn. Dat klopt niet. De foto toont de Duitse generaal-majoor Walter Dybilasz, niet Schwabs vader Eugen.

Op Twitter circuleert een fotocollage van WEF-voorzitter Klaus Schwab en een foto waarop Schwabs vader in nazikostuum te zien zou zijn (hier en hier gearchiveerd). Een van de tweets wordt ruim 14.000 keer geliket.

‘De foto links is Klaus Schwab, de oprichter van het Wereld Economisch Forum. Rechts zijn vader, industrieel en fascist Eugen Schwab, een naaste vertrouweling van Hitler’, lezen we in het bijschrift. Ook andere Nederlandstalige sociale mediagebruikers delen de foto op Telegram en Facebook (hier en hier gearchiveerd).

Klopt het dat we op de foto Eugen Schwab zien, de vader van Klaus Schwab?

We nemen een screenshot van de rechterfoto en geven die in op Google Afbeeldingen. Hoewel we vooral veel resultaten te zien krijgen van de fotocollage, vinden we de originele afbeelding terug op een blog voor amateurhistorici, samen met nog andere foto’s van de man. Het zou gaan om de ingenieur Karl August Walter Dybilasz. Ook op andere websites vinden we de foto terug, met de vermelding van Dybilasz’ naam.

Als we de naam googelen, dan vinden we twee websites met een biografisch overzicht van Dybilasz’ leven. Hij zou in 1892 in Altona geboren zijn, een district van de Duitse stad Hamburg. Hij bouwde een militaire carrière uit en en behaalde in 1942 de rang van generaal-majoor. Uiteindelijk zou Dybilasz door de Amerikanen gevangen genomen zijn, die hem vervolgens overleverden aan de Sovjets. Hij zou op 31 januari 1950 overleden zijn in een krijgsgevangenkamp in de Oekraïense stad Stalino, het hedendaagse Donetsk.

Eugen Schwab

Een foto van de vader van Schwab vinden we op de site FamilySearch, waar mensen hun familiestamboom kunnen publiceren. Volgens een factcheck van het Duitse persagentschap dpa bevestigde een woordvoerder van Klaus Schwab dat de man op de foto inderdaad Eugen Schwab is.

De stelling dat Eugen Schwab een hooggeplaatste nazi en een intimus van Hitler was, circuleerde al eerder online. Historisch onderzoek van het persagentschap dpa vond geen bewijs voor deze bewering. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Schwab directeur van de Ravensburgse afdeling van het Zwitsere industriële bedrijf Escher Wyss. Binnen Escher Wyss werden zo’n 200 dwangarbeiders ingezet. Dat blijkt uit een document van het Zwitserse persagentschap sda. Maar ook dat gegeven bewijst niet dat Schwab een hooggeplaatste nazi was of persoonlijke banden had met de Duitse nazidictator Adolf Hitler.

Na de oorlog wilden de geallieerden de Duitse maatschappij denazificeren. Lokale tribunalen voerden daartoe denazificiatie-onderzoeken uit. Ook Eugen Schwab was het onderwerp van zo’n -onderzoek, blijkt uit een document in het archief van de deelstaat Baden-Württemberg. Schwab ontkende lid geweest te zijn van de nazipartij NSDAP of van de SS, een elite-eenheid in diezelfde NSDAP. Wel was hij lid van de sociale organisatie NSV en van de nazistische vakbondsorganisatie DAF. Volgens een historicus met wie het persagentschap dpa sprak, levert ook dat geen bewijs van een sterke band tussen Schwab en het naziregime.



Klaus Schwab vormt vaak het onderwerp van allerhande complottheorieën. Als voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF), dat jaarlijks in het Zwitserse Davos een top voor zakenmensen, politici en activisten organiseert, vertegenwoordigt hij voor veel complotdenkers ‘de corrupte elite’. Knack schreef al eerder enkele factchecks over de man.

Conclusie

Online circuleert een fotocollage van WEF-voorzitter Klaus Schwab en een militair in nazikostuum, van wie sociale mediagebruikers geloven dat het om Schwabs vader Eugen gaat. Dat laatste klopt niet. De man op de foto is generaal-majoor Walter Dybilasz, die nazi-Duitsland diende tijdens de Tweede Wereldoorlog. We beoordelen de bewering als onwaar.