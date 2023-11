Factcheck: nee, de Rainforest Alliance heeft haar kikkerlogo niet veranderd

Volgens socialemediaberichten heeft de Rainforest Alliance haar kikkerlogo veranderd in een logo met een plant. Dat klopt niet. De organisatie gebruikt nog altijd haar kikkerlogo om aan te duiden dat een product op een duurzame manier is vervaardigd. Het bewuste plantenlogo is van Magnum, dat het gebruikt als label voor zijn assortiment plantaardig roomijs.

Op 25 oktober verschijnt onderstaande Facebookpost (hier gearchiveerd).

De auteur van de post beweert dat het logo van de Rainforest Alliance is veranderd van een logo met een kikker naar een logo met een plant. Bij haar bericht post de vrouw foto’s van verpakte Magnum-ijsjes, met daarop een logo met een plant met drie bladeren en daarbij de tekst ‘Plant based indulgence’ (‘plantaardige verwennerij). Onderaan de afbeelding staat, in het Duits: ‘Let op giftig! Bill Gates heeft het veranderd, van kikker naar plant!’. Bedoeling van het veranderde logo zou zijn om de consument in verwarring te brengen en zo te misleiden, zo wordt in een aantal posts geïnsinueerd.

Ook andere, veel gedeelde Facebookposts formuleren dezelfde claim (hier gearchiveerd), en ook op Telegram en X (voorheen Twitter) gaat het bericht rond.

De Rainforest Alliance is een internationaal certificeringsorgaan voor duurzame producten. Volgens de website van de organisatie is het logo een kwaliteitslabel, dat aangeeft dat het bewuste product werd geproduceerd volgens duurzame methodes, met respect voor de natuur en voor de mensenrechten.

Insecten

Het label van de Rainforest Alliance-label is wel vaker het onderwerp van desinformatie. Eerder weerlegde Knack in een factcheck al de onjuiste informatie dat het logo van de Rainbow Alliance zou betekenen dat een voedingsmiddel insecten zou bevatten. In andere factchecks ontkrachtte Knack de claim dat het logo zou wijzen op de aanwezigheid van een onkruidverdelgingsmiddel of mRNA in voedsel.

Is het kikkerlogo veranderd?

Aan de factcheckers van AFP heeft de woordvoerster van de Rainforest Alliance, Darla van Hoorn, via e-mail bevestigd dat het logo niet veranderd is. De kikker is ook nog altijd te zien op de website van de ngo. Van Hoorn liet in een e-mail aan AFP ook weten dat het logo van de plant niet van de Rainforest Alliance is.

Dat plantlogo is van het ijsjesmerk Magnum, dat sinds kort een plantaardige variant in zijn assortiment heeft opgenomen. Op de verpakking van dat plantaardige ijs vinden we het plantlogo en de slogan ‘plantaardige verwennerij’ terug.

De factcheckers van AFP namen contact op met Unilever, het moederbedrijf van Magnum. Woordvoerster Alice Randall legde in een e-mail aan AFP uit dat de plantaardige ijsjes van Magnum twee verschillende logo’s hebben. ‘Het ‘Plant Based Indulgence’-logo staat op de voorkant van de verpakkingen en het ‘Rainforest Alliance’-logo op de achterkant’, schreef ze.



Het Rainforest Alliance-logo staat op alle Magnum-verpakkingen. Het logo geeft aan dat de cacao die in het product is verwerkt, afkomstig is van door de Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen. Het logo met de kikker is ook nog altijd terug te vinden op de website van Magnum. De Rainforest Alliance vermeldt op haar website alle merken met producten die ze heeft gecertificeerd, en Magnum staat daar ook bij.

Ook de factcheckers van dpa onderzochten de claim over het aangepaste logo, en kwamen tot dezelfde conclusie.

En wat heeft Bill Gates hiermee te maken?

Zakenman, miljardair en filantroop Bill Gates is wel vaker het mikpunt van complottheorieën. Voor de vaak terugkerende stelling dat Bill Gates achter het keurmerk van de Rainforest Alliance zou zitten, bestaat geen enkel bewijs. Volgens de website van de organisatie maakt Gates geen deel uit van het bestuur of de directie van de organisatie. Wel heeft de Bill & Melinda Gates Foundation in 2007 een bedrag van 5,3 miljoen dollar geschonken aan de Rainforest Alliance, zo bleek ook eerder al uit een factcheck van het persbureau dpa, dat verder geen link heeft kunnen vinden tussen Gates en de Rainforest Alliance.

