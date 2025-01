Factcheck: methaanremmer Bovaer is wél goedgekeurd door de Europese Unie

Op sociale media wordt beweerd dat Bovaer, het voedingsadditief voor runderen dat de methaanuitstoot van de veeteelt zou inperken, in de Europese Unie niet is goedgekeurd voor gebruik. Dat klopt niet. De European Food Safety Authority (EFSA) keurde het gebruik van het additief al in 2022 goed.

In een aantal socialemediaposts zeggen gebruikers dat de methaanremmer Bovaer in Europa niet zou zijn goedgekeurd voor gebruik. ‘Bovaer (3-nitrooxypropanol) is NIET toegestaan ​​als additief in veevoeder in de EU. Het Britse publiek wordt als proefkonijn gebruikt’, luidt een X-bericht van 27 november 2024 dat meer dan 266.000 keer werd bekeken. Ook op Facebook doet de claim de ronde.

Waarover gaat dit?

Eind november kondigde het Deens-Zweedse Arla Foods, dat eigenaar is van de grootste Britse zuivelcoöperatie die verschillende Britse supermarkten bevoorraadt, een reeks tests aan met Bovaer. Koeien op 30 boerderijen zouden het additief in hun voer gemengd krijgen, a rato van een kwart theelepel per koe per dag.

Bovaer bevat de organische verbinding 3-nitro-oxypropanol (3-NOP), een stof die inwerkt op de enzymen in de rundermagen die verantwoordelijk zijn voor de productie van methaan. Dat is net als CO2 een belangrijk broeikasgas. De uitstoot van methaan is een van de redenen waarom de klimaatimpact van rundsvlees zoveel groter is dan die van ander vlees of van groenten.

DSM-Firmenich, het Nederlandse bedrijf dat Bovaer ontwikkelde, zegt dat zijn supplement de methaanuitstoot kan verminderen met gemiddeld 30 procent voor melkvee en tot 45 procent voor vleesvee. Zo wordt het mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij drastisch te verlagen.

Tegenstanders van het voedingsadditief vrezen dat de stof in de melk en het vlees van koeien terechtkomt. Het zou onder meer de mannelijke vruchtbaarheid schaden. Daarbij verwijzen ze naar een rapport van de Britse Voedselveiligheidsautoriteit (FSA), die stelt dat de werkzame stof 3-nitro-oxypropanol (3-NOP) ‘irriterend voor de huid en ogen en potentieel schadelijk bij inademing’ kan zijn.



Maar vermengd in veevoeder wordt de stof afgebroken in de maag van de dieren, en komt ze dus niet in vlees of melk terecht, zo bleek al uit een studie die in november 2021 werd uitgevoerd door de European Food Safety Authority (EFSA).

68 markten

De bewering dat Bovaer niet zou zijn goedgekeurd door Europa klopt niet, zo tonen verschillende bronnen aan. Volgens een persbericht van DSM-Firmenich hebben de lidstaten de verkoop in de EU al in 2022 goedgekeurd. Dat bevestigde een woordvoerder van het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA, dat onafhankelijk wetenschappelijk advies geeft aan de Europese Commissie aan Reuters.

Ook op de website die de Europese wetgeving bekendmaakt, en op de Food and Feed Information Portal Database van de Europese Commissie vinden we terug dat de EU toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het veevoederadditief.

Volgens de fabrikant is het product goedgekeurd voor gebruik in 68 markten, waaronder Groot-Brittannië, Canada en de VS.



Conclusie – Op sociale media wordt beweerd dat het voedingsadditief voor runderen Bovaer, dat de methaanuitstoot van de veeteelt zou inperken, in Europa niet is goedgekeurd voor gebruik. – Dat klopt niet. Verschillende bronnen tonen aan dat het product al sinds 2022 wordt toegestaan in de Europese Unie. – We beoordelen de claim daarom als onwaar.