Factcheck: menstruatiebloed doet planten sneller groeien (maar experts raden het als meststof af)

Volgens berichten op sociale media zouden (kamer)planten sneller groeien wanneer ze bemest worden met menstruatiebloed. Kan best, zeggen experten, want net zoals ander bloed bevat het componenten die de plantengroei bevorderen. Maar er zijn ook risico’s voor de mens aan verbonden.

Op 19 januari verschijnt op de Facebookpagina Ze.nl, die bijna 44.000 volgers telt, een artikel over een Nederlandse vrouw die haar menstruatiebloed opvangt en gebruikt als mest voor haar kamerplanten (hier gearchiveerd). ‘Thuis giet ik het bij de planten. Ik heb gemerkt dat ze daardoor veel beter, sneller en gezonder groeien’, vertelt de vrouw in het artikel, dat 428 keer wordt gedeeld en 1900 commentaren krijgt op Facebook.

We vinden dezelfde claim terug op andere websites en in Engelstalige artikels en blogs. Ook op Instagram zien we nogal wat posts waarin wordt gezegd dat menstruatiebloed zeer geschikt zou zijn als meststof voor planten.

Bloedmeel

Bestaat er wetenschappelijke grond voor die bewering? We leggen de vraag voor aan professor plantengezondheid en -bescherming Barbara De Coninck (KU Leuven). Aan de telefoon geeft ze toe dat ze enigszins verbaasd was toen ze onze mail over het onderwerp las. ‘Het blijkt een hype online, daar was ik me niet van bewust. Ik begrijp wel waar het idee vandaan komt: in de handel is bloedmeel te koop. Dat is bloed van runderen, schapen of varkens uit slachthuizen, dat verhit, gedroogd en vermalen wordt en in poeder- of korrelvorm wordt verkocht als organische meststof voor gebruik in de tuin.’

‘Bloedmeel bevat vooral stikstof maar ook een kleine hoeveelheid fosfor en kalium, bekende nutriënten voor planten, en andere componenten die het bodemleven kunnen bevorderen’, gaat professor De Coninck verder. Dat afval is er toch, en dus is het goed dat het gebruikt wordt, vindt de professor.

Gaat dezelfde redenering op voor menstruatiebloed, dat bovendien gratis is? ‘Menstruatiebloed bevat grotendeels dezelfde componenten – stikstof, fosfor en kalium bijvoorbeeld – maar het bevat ook andere componenten, zoals zouten, die niet goed zijn voor planten, tenzij het bloed verdund wordt met water’, zegt professor De Coninck.

Ziektekiemen

Ze wijst er ook op dat het bloedmeel dat in de handel verkrijgbaar is, gecontroleerd wordt op kwaliteit en altijd ongeveer dezelfde samenstelling heeft. De samenstelling van menstruatiebloed daarentegen verschilt van vrouw tot vrouw en van moment tot moment, en het bloed kan behalve gezonde bacteriën ook bacteriën, schimmels of virussen bevatten die niet gezond zijn voor de mens. Er kunnen zelfs ziektekiemen van hiv of hepatitis in zitten. ‘Om die reden zou ik niet aanraden om menstruatiebloed als meststof te gebruiken,’ zegt De Coninck, ‘ook al kan het voor planten geen kwaad en kan het zelfs een positief effect hebben.

Professor plantenfysiologie Han Asard (UAntwerpen) deelt de analyse van professor De Coninck: ‘Het kan inderdaad dat menstruatiebloed, en bloed in het algemeen, planten iets sneller laat groeien. Het bloed bevat onder meer stikstof, kalium en fosfor, stoffen die als mest kunnen fungeren. Maar menstruatiebloed gebruiken als meststof houdt ook een risico in: op die manier worden microben verspreid die niet buiten de vagina thuis horen. Bovendien kan de grond door de toevoeging van bloed enigszins verzuren, wat voor veel planten niet optimaal is.’

Conclusie Volgens berichten op sociale media zouden (kamer)planten sneller groeien wanneer ze bemest worden met menstruatiebloed. Kan best, zeggen experten, want net zoals ander bloed bevat het componenten die de plantengroei bevorderen. We beoordelen de claim daarom als eerder waar. Maar menstruatiebloed gebruiken als mest houdt gezondheidsrisico’s voor de mens in, en daarom raden experten het af.