Factcheck: ja, het blussen van een elektrische auto vraagt tot twintig keer meer water

Het blussen van een elektrische auto vraagt twintig keer meer water dan het blussen van een auto met brandstofmotor, lezen we in verschillende (online) artikels. Dat blijkt te kloppen: het blussen zelf vergt voor iedere auto ongeveer evenveel water, maar een elektrisch voertuig moet daarna nog urenlang worden gekoeld in een container, en precies voor dat laatste is een grote hoeveelheid extra water nodig.

Op 26 november post een Facebookgebruiker een link naar een artikel met als titel ‘45.000 liter water voor één brandende Tesla’ en als ondertitel ‘Twintig keer meer water dan voor het blussen van een gewone autobrand’.

Het artikel werd op 23 november gepubliceerd op de website Auto55, waar het goed was voor 3000 lezers, en ook gedeeld op de Facebookpagina van Auto55, die 40.000 volgers telt.

De brandweer van de Amerikaanse staat Pennsylvania had eerder die week 45.000 liter water nodig om één elektrische auto geblust te krijgen, zo stelt het artikel. Het ging om een Tesla Model S die aan de onderzijde was geraakt, ‘wellicht door een object dat niet op de weg thuishoort’, met als gevolg dat de batterij werd doorboord en vuur vatte. De inzittenden konden ontkomen en bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken.

45.000 liter water

Volgens het artikel had de opgeroepen brandweer voor de interventie versterking van drie korpsen en ruim 45.000 liter water nodig. De blusactie duurdere meerdere uren en daarna moest de Tesla nog nagekoeld worden. Het blussen van een conventioneel aangedreven auto vergt, volgens diezelfde brandweer, gemiddeld minder dan 2000 liter water, zo schrijft Auto55 nog.

Ook de website van Het Laatste Nieuws bericht over de autobrand in Pennsylvania. De titel van het artikel luidt ‘Brandweer heeft 2 uur en 45.000 liter water nodig om Tesla te blussen’.

De inleiding gaat als volgt: ‘De brandweer van Clearfield County, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is twee uur bezig geweest om een brandende Tesla te blussen. Meestal volstaat 1900 liter water om een autobrand te blussen, maar in dit geval was 45.000 liter nodig.’

Uit de tekst blijkt dat het gaat om hetzelfde incident. Er wordt ook verwezen naar een Facebookpost van de Morris Township Volunteer Fire Company over de brand.



Volgens deze post had het korps 12.000 ‘gallons’ nodig om het elektrische voertuig te blussen, terwijl bij een klassieke autobrand minder dan 500 ‘gallons’ volstaat. Een gallon is een Angelsaksische inhoudsmaat, die in de Verenigde Staten wettelijk gedefinieerd is als 231 kubieke inch, wat overeenkomt met 3,785411784 liter. 500 gallon komt ongeveer neer op 1900 liter, 12.000 gallon is ruim 45.000 liter.

Op sociale media circuleren regelmatig berichten waarin wordt gezegd dat elektrische wagens schadelijk zouden zijn voor het milieu of andere nadelen zouden hebben. Ook het bericht over de brandende Tesla in Pennsylvania wordt, onder meer op Twitter, gebruikt om te argumenteren dat elektrisch rijden toch niet zo groen zou zijn. Onlangs ontkrachtte Knack nog een bericht dat moest bewijzen dat de batterijen van elektrische auto’s ‘onblusbaar’ zouden zijn.

Klopt het dat voor het blussen van een brandende elektrische auto twintig keer meer water nodig is dan voor het blussen van een gewone autobrand?

Wanneer een elektrisch voertuig met een lithium-ionbatterij vuur vat, dan loopt de temperatuur hoger op en ontwikkelt de brand zich sneller dan bij een wagen met brandstofmotor. Er is ook meer water nodig om de brand geblust te krijgen. Dat legde Emma Sutcliffe, projectdirecteur bij het Australische onderzoeksbureau EV FireSafe, eerder dit jaar uit in een artikel van CBNC. Bovendien, zo legde Sutcliffe uit, kunnen de batterijen uren of zelfs dagen na de gebluste brand opnieuw vuur vatten.

Container

Woordvoerder van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West Alain Habils bevestigt dat. ‘Wanneer de batterij van een elektrisch voertuig brandt, dan moet de chemische reactie die daarbij is ontstaan gestopt worden, om te vermijden dat de batterij opnieuw vuur zou vatten.’

Habils legt uit hoe het blussen van een elektrisch voertuig precies verloopt: ‘Eerst wordt de brand op de klassieke manier afgeblust met water. Daarvoor is ongeveer 2000 liter water nodig, wat min of meer overeenkomt met de inhoud van een bluswagen, dezelfde hoeveelheid als nodig is voor het blussen van een auto die op fossiele brandstof rijdt.’

Het verschil zit in wat daarna volgt: ‘Eens de vlammen zijn neergeslagen, moeten we het voertuig gedurende verschillende uren nakoelen’, zegt Habils. ‘Dat kan alleen efficiënt gebeuren door het voertuig onder te dompelen in water. We laten daarvoor een met water gevulde container aanrukken op de plaats van de brand. Zo’n container bevat al snel 25.000 liter water, en kan tot 40.000 liter bevatten. Het is dus niet onrealistisch om te stellen dat tot twintig keer meer water nodig is voor het blussen van een elektrische auto dan voor wagens met een brandstofmotor.’

Conclusie Het blussen van een elektrische auto vraagt twintig keer meer water dan het blussen van een wagen met brandstofmotor, lezen we in verschillende (online) artikels. Dat blijkt te kloppen: het blussen gebeurt op dezelfde manier als bij een andere auto, maar het verschil is dat een elektrisch voertuig daarna nog urenlang nagekoeld moet worden in een container. Daarvoor is een grote hoeveelheid extra water nodig, die inderdaad kan oplopen tot twintig keer de hoeveelheid die nodig is voor het blussen van een klassieke autobrand. We beoordelen de claim daarom als waar.