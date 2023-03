Factcheck: ja, dienstwagen van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) kost 2365 euro per maand

Volgens Vlaams Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) zou Vlaams minister Lydia Peeters met de duurste bedrijfswagen rondrijden van de Vlaamse regering. Dat klopt. Al liggen de prijzen van de dienstwagens van sommige van haar collega’s niet veel lager.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Enkele dagen geleden postte Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement een video op Tiktok van een parlementair debat (hier gearchiveerd). In de video zegt hij dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) met de duurste auto van de Vlaamse regering zou rondgereden worden.

Volgens D’Haese zou het leasen van de auto van Lydia Peeters de belastingbetaler 2365 euro per maand kosten. D’Haese benadrukt dat dat bedrag hoger is dan een gemiddeld maandloon.

In het bijschrift van de video lezen we dat de minister een dure luxewagen heeft, maar dat de kwaliteit van het openbaar vervoer ‘voor ons’ wel slecht is. D’Haese legt dus de link tussen de bevoegdheid van minister Peeters en haar bedrijfswagen.

De video kreeg ondertussen bijna 40.000 likes en werd al meer dan 750.000 keer bekeken.

Grote verschillen

De video werd op 2 februari gepost en geeft het debat in het Vlaams Parlement van 1 februari weer. D’Haese deed zijn uitspraak nadat parlementslid Bart Claes (Vlaams Belang) het aantal kilometers dat ministers met hun bedrijfswagen afleggen had aangeklaagd.

D’Haese vroeg de gegevens die hij tijdens de interpellatie aanhaalde op in juli 2022 en ontving ze op 22 september van datzelfde jaar. De gegevens gaan over het jaar 2022, tot 30 juni. De PVDA publiceerde op 10 oktober een persbericht over de resultaten en Het Laatste Nieuws wijdde er een artikel aan. Volgens dat artikel zijn de prijzen marktconform.

Klik op onderstaande grafiek voor meer info.

De cijfers die D’Haese opvroeg, tonen aan dat Lydia Peeters tot 31 juni 2022 het duurste leasingcontract had en er in totaal 2.365,68 euro voor haar wagen betaald moest worden. Op een afrondingsfout na zat D’Haese dus juist met zijn uitspraak in het Vlaams Parlement. Peeters wordt rondgereden in een BMW Berline 745e. Dat is een hybride-auto die BMW als luxueus beschrijft op zijn website.

De verschillen met enkele van haar collega’s zijn echter miniem. Zo kostten de leasingcontracten van minister-president Jan Jambon (N-VA) en de ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) ongeveer evenveel. Met andere collega-ministers zijn de verschillen wel groter. Ben Weyts (N-VA), Bart Somers (Open VLD) en Benjamin Dalle (CD&V) geven ruim 500 euro per maand minder uit aan hun dienstwagen .

Goedkoper dan in 2019

Het is niet de eerste keer dat de PVDA de hoge kostprijs van de dienstwagens van de Vlaamse regering aanklaagt. Tijdens de vorige legislatuur was toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kop van Jut. Hij antwoordde toen in het Vlaams Parlement dat een functie als de zijne een auto met enige ‘standing’ vereiste en dat hij ‘toch niet met een Toyota Corollo’ (sic) kon rondrijden.

Klik op onderstaande grafiek voor meer info.

Uit het antwoord van minister-president Jan Jambon op de schriftelijke vraag van D’Haese blijkt dat de bedragen die aan bedrijfswagens worden besteed al wel gedaald zijn tegenover vroeger. Eind 2019 had Hilde Crevits (CD&V) nog de duurste bedrijfswagen met een leasingcontract van bijna 2500 euro per maand. De laagste bedragen in de lijst zijn sindsdien wel fors gestegen.

Volgens D’Haese tonen de cijfers aan ‘dat onze ministers in een andere wereld leven’. Hij noemt zijn actie meer dan symbolisch. ‘Ministers die het openbaar vervoer gebruiken, voeren volgens hem een ander beleid. D’Haese geeft toe dat het terugschroeven van de uitgaven voor dienstwagens geen gigantische besparing zou opleveren.

Nieuwe cijfers bevestigen

De data waarop D’Haese zich baseert, dateren al van juli 2022. Sindsdien stelden ook de Vlaamse Parlementsleden Annick Lambrecht (Vooruit) en Bart Claes (Vlaams Belang) een schriftelijke vraag over de bedrijfswagens van de Vlaamse regering.

Toen Lambrecht op 9 november antwoord kreeg, kostte de auto van Lydia Peeters nog altijd 2366 euro per maand. Bart Claes vroeg enkel gegevens op over het aantal afgelegde kilometers en het type wagen waarmee de ministers rondgevoerd worden. Op 31 december reed Lydia Peeters nog steeds met dezelfde BMW.

Conclusie In een video op Tiktok zegt Vlaams Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) dat Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD) de duurste bedrijfswagen van de Vlaamse regering heeft en het leasingcontract van die wagen de belastingbetaler 2365 euro per maand kost. Dat blijkt te kloppen. De gegevens waarop D’Haese zich baseert, komen van de Vlaamse regering zelf. We beoordelen D’Haeses stelling daarom als waar.