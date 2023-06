Factcheck: geen bewijs dat gratis kippen het Diestse huishoudafval met 100 ton verminderden

Op TikTok gaan al jarenlang video’s viraal over ‘een Belgische stad waar 2000 gezinnen elk drie kippen adopteerden’ en zo de hoeveelheid huishoudelijk afval in de eerste maand al met 100 ton zouden hebben verminderd. Het klopt dat in 2005 in Diest 2650 gezinnen kippen in huis haalden, maar voor de 100 ton minder huishoudelijk afval bestaat geen bewijs.

Op TikTok bereikten video’s over ‘een Belgische stad waar 2000 gezinnen elk drie kippen adopteerden’ al miljoenen kijkers (hier gearchiveerd).

‘Een stad in België bood drie kippen per huishouden aan voor iedereen die er wilde. 2000 gezinnen boden zich aan […]. In de eerste maand zorgde dat voor 100 ton huishoudelijk afval minder’, vertelt een man in het filmpje. De Belgische kippen zouden niet alleen de afvalberg verkleinen, zo voegt hij eraan toe, ze zouden zelfs de eierindustrie kunnen kortwieken.

De man aan het woord is Joel Salatin, een Amerikaanse landbouwer en publicist, zoals journalist Rien Emmery al uitlegde in een artikel in Knack. Hij geeft lezingen over lokale en biologische landbouw en vertelde het verhaal van de kippen in 2020 in de populaire podcast van Joe Rogan. Als een derde van de Amerikaanse gezinnen ook drie kippen zou houden, zo poneerde Salatin, levert dat voldoende eieren op om de Amerikaanse eierindustrie overbodig te maken.

Klopt dit verhaal?

Het is gedeeltelijk waar. In april 2005 deelde de stad Diest daadwerkelijk kippen uit aan 2000 burgers. Enkele weken later deden ze dat nog eens aan 650 extra gezinnen. De gratis kippen volgden op de beslissing van het Diestse gemeentebestuur om de ophaling van keukenafval te schrappen. Het moest voortaan bij het gewone restafval, op een composthoop, of in de kippenren. Onder meer Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en De Standaard berichtten destijds over de actie.

Klopt het ook dat de Diestse kippen in de eerste maand zorgden voor ‘meer dan 100 ton minder afval’? Per jaar kan een kip tot 50 kilogram keukenafval verwerken, stelt afvalbeheerder Ivio. Als 2650 Diestse gezinnen elk drie kippen zouden hebben geadopteerd – drie per gezin was het maximum, volgens de artikels over de actie – dan hadden die 7950 kippen 397.500 kilogram huishoudafval per jaar kunnen verwerken. Dat het Diestse pluimvee meer dan 100 ton keukenafval zou hebben verwerkt in één maand tijd lijkt dus sterk overdreven. Er bestaat in ieder geval geen bewijs voor.

