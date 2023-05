Hoe kippen uit Diest Instagram-influencers werden

Video’s over ‘een Belgische stad waar 2000 gezinnen elk drie kippen adopteerden’ gaan al jaren viraal op Instagram en TikTok. Waar komt het vandaan?

‘Een stad in België bood drie kippen per huishouden aan voor iedereen die er wilde. 2000 gezinnen boden zich aan […]. In de eerste maand zorgde dat voor 100 ton minder huishoudelijk afval op de vuilnisbelt.’ Een enthousiaste stem vertelt het verhaal van Belgische kippen die de afvalberg verkleinden, en zelfs de eierindustrie kunnen kortwieken. De video verzamelde miljoenen kijkers op sociale media. Maar klopt het verhaal ook?

Er bestaan talrijke versies van de video. Ze circuleren ook al jaren, soms met alleen het interviewfragment, soms met een beeldcollage van vrolijk rondscharrelende kippetjes. De man aan het woord is Joel Salatin, een Amerikaanse landbouwer en publicist. Hij geeft lezingen over zijn methode van lokale, biologische landbouw en noemt zichzelf een ‘christelijke libertaire milieuactivistische kapitalistische krankzinnige boer’.

Salatin vertelde het verhaal van de kippen in 2020 in de populaire podcast van Joe Rogan. Als een derde van de Amerikaanse gezinnen ook drie kippen zou houden, zo poneerde hij, levert dat voldoende eieren op om de Amerikaanse eierindustrie overbodig te maken. Via dat interviewfragment zijn de Belgische kippen op sociale media uitgegroeid tot de stille helden van online influencers die homesteading – een zelfvoorzienende levensstijl – promoten.

Legbatterij

Het verhaal van de Diestse kippen is gedeeltelijk waar. In april 2005 deelde de stad Diest daadwerkelijk kippen uit aan 2000 burgers. Enkele weken later deden ze dat trouwens nog eens aan 650 extra gezinnen. Bijna 20 jaar geleden was het al een stunt die de internationale pers haalde.

Maar klopt het ook dat de Diestse kippen in de eerste maand zorgden voor ‘meer dan 100 ton minder afval’? Niet meteen. De gratis kippen volgden eigenlijk op de beslissing om de ophaling van groente-, fruit- en tuinafval af te schaffen. Tuinafval werd wel nog ingezameld, maar keukenafval moest voortaan bij het gewone restafval – of op een composthoop, of in de kippenren.

Toch betwist niemand dat kippen houden een goed idee is om je keukenafval op een natuurlijke manier kwijt te raken. Per jaar kan een kip tot 50 kilo verwerken. En dus bieden heel wat Vlaamse gemeenten gratis of tegen een verminderde prijs kippen aan. De afvalcommunale Limburg.net geeft zelfs kortingsbonnen voor kippenhokken.

Dat laatste is geen slecht plan, want in Diest overleefden niet alle dieren hun nieuwe thuis: ‘Voor heel wat kippen, die rechtstreeks uit een legbatterij komen, is de schok te groot. Ze halen hun neus op voor etensrestjes, met de hongerdood tot gevolg’, schreef Het Nieuwsblad in een eerste evaluatie een maand na het uitdelen van de dieren. Andere eigenaars hadden geen goede huisvesting voorzien, waarna de kippen stierven door het frisse lenteweer. Of hoe elk zonnig viraal verhaal vaak ook een kleine schaduwzijde heeft.