Factcheck: deze foto’s van Israëlische speurhonden zijn gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie

Socialemediagebruikers delen beelden van honden getooid in Israëlische vlaggen. Ze beweren dat de beelden honden tonen die het Israëlische leger gebruikt om tunnels in Gaza op te sporen. Dat klopt niet. De beelden zijn gemaakt met behulp van artificiële intelligentie.

Op sociale media gaan beelden rond van honden met opzichtige Israëlische vlaggen die poseren voor een ruïne. Volgens socialemediagebruikers zou het Israëlische leger (IDF) de honden gebruiken om de tunnels in de Gazastrook op te sporen waar Hamasstrijders zich verschuilen.

De foto’s werden zowel op X, Instagram als Facebook gedeeld. Bij een post in de Facebookgroep Israel War Info Uncencored schreef een van de leden: ‘Deze foto werd genomen in Gaza.’

De foto’s werden ook door Nederlandstalige accounts gedeeld zoals dat van deze X-gebruiker. Bijna 15.000 mensen zagen die post over hun tijdlijn passeren. Net geen 150 mensen kozen ervoor om de foto te delen.

Eén socialemediagebruiker bevestigt dat de beelden ondanks eerdere scepsis authentiek zouden zijn. In zijn post op X staat in het Russisch te lezen: ‘Van alle Israëlische propagandabeelden is deze vreemd genoeg en onverwacht waar. Een Duitse herdershond en een concentratiekamp tijdens de genocide. Ja, het is waar.’

Israël gebruikt honden, maar verspreidt ook desinformatie

Begin oktober flakkerde het sluimerende conflict tussen Israël en Hamas met veel geweld terug op. Op zaterdag 7 oktober pleegde de Palestijnse extremistische groepering Hamas een reeks aanslagen op Israëlische doelwitten. Ze overvielen onder meer een Israëlisch muziekfestival en enkele kibboetsen in de buurt van de Gazastrook. Tegelijkertijd vuurde Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten af. Daarbij vielen volgens de Israëlische autoriteiten minstens 1400 doden. Een overzicht van de gebeurtenissen lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters.

Israël reageert sinds zondag 8 oktober met dodelijke bombardementen op allerhande doelwitten in de gazastrook. Daarbij vielen snel duizenden doden. Sinds 27 oktober vindt er ook een grondoffensief van het Israëlische leger in de Gazastrook plaats. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid in Gaza vielen er ondertussen al meer dan 10.000 doden. 40 procent van die doden waren kinderen. Dat lezen we eveneens bij Reuters.

Behalve de fysieke oorlog tussen Hamas en het Israëlische leger vindt er ook een propagandaoorlog plaats waar de lijn tussen informatie en desinformatie vaak overschreden wordt. Zo checkte Knack eerder beelden van zogenaamde bewegende lijken, raketten gemaakt van waterpijpen en opnames van een zogenaamde ‘Pallywood-film’.

Het Israëlische leger maakt in de Gazastrook gebruik van speurhonden. Die speurhonden en de rol die ze al dan niet spelen bij het opsporen van de tunnels in Gaza zijn een belangrijk onderdeel geworden van de propagandaoorlog die Israël en Hamas met elkaar voeren.

Zijn de foto’s van de hond echt?

Onderaan de foto staat de naam Ben Mizrahi. Wanneer we die naam opzoeken, komen we via een post op X terecht op het Instagramprofiel van een Israëlische fotograaf. Op dat profiel postte Mizrahi op 4 november 2023 een reeks beelden van honden die poseren voor ruïnes. De foto’s die gedeeld werden op sociale media staan ertussen. In het bijschrift geeft de aan dat hij met deze foto’s respect wil betuigen aan ‘onze krijgers’. Verder staat er: ‘Geef respect aan de IDF-honden, “de spoorzoekers” die dicht bij onze soldaten diep in het gevechtsgebied lopen en de tunnels van soldaten en terroristen ontdekken.’



De uniformen die de verschillende honden dragen die op de beelden staan, verschillen enorm. Er staat telkens een Israëlische vlag afgebeeld, maar het exacte uniform verschilt van hond tot hond. Het lijken dus geen officiële uniformen te zijn.

In de reacties vraagt een Instagramgebruiker zich in het Engels af: ‘Waarom post je AI-rommel op een fotografie-account?’ Wanneer we doorheen de tijdlijn van het account scrollen, zien we inderdaad heel veel beelden passeren die volkomen onrealistisch zijn en waarschijnlijk met behulp van artificiële intelligentie gegenereerd zijn. In zijn profielbeschrijving lezen we echter niets over AI-beelden.

Verder in de reacties vraagt een socialemediagebruiker zich in het Hebreeuws af: ‘Is dit echte fotografie of AI?’ In een reactie daarop stelt de Israëlische fotograaf: ‘Kunstmatige intelligentie. Ik heb een simulatie gedaan volgens de beschrijving. Het weerspiegelt nog steeds de situatie.’ De beelden zijn dus effectief gemaakt met behulp van AI, ook al is de fotograaf daar, op die ene reactie na nergens duidelijk over. We contacteerden hem voor commentaar, maar kregen op het moment dat dit artikel gepubliceerd werd geen antwoord.

Conclusie – Op sociale media circuleren foto’s van honden met Israëlische legeruniformen. De beelden zouden genomen zijn in de Gazastrook. – Israël gebruikt inderdaad honden in zijn oorlog tegen Hamas in Gaza. De honden hebben een belangrijke plaats in de Israëlische propaganda. – De beelden zijn echter niet realistisch, ze zijn gefabriceerd met behulp van softwaretools die gebruik maken van artificiële intelligentie (AI).