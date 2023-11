Factcheck: nee, deze video toont geen opnames voor een Pallywood-film maar voor een Libanese kortfilm

Online circuleert een video waarin we de opnames zouden zien van een Palestijnse propagandavideo die Israël in een slecht daglicht zou willen stellen. Dat klopt niet. Het gaat om een achter-de-schermenvideo, gemaakt tijdens opnames van de Libanese kortfilm The Reality.

Op 9 november tweet RadioGenoa, een populair account op X (voorheen Twitter), een video. De beelden lijken een filmset te tonen. We zien hoe een meisje geschminkt wordt, hoe medewerkers van de Rode Halve Maan een klein meisje redden, terwijl achter hen mannen met camera’s en een regisseur verschillende acteurs met Palestijnse vlaggen tot actie oproepen. We zien ook enkele mensen met ballonnen.

De video wordt ook gedeeld op Facebook en door Nederlandstalige Twittergebruikers. ‘Zo gaat het dus. Kinderen inzetten voor propaganda’, schrijft een Twittergebruiker.

Screenshot X/Twitter

De video werd ook gedeeld door Ofir Gendelman, een woordvoerder van de Israëlische regering voor de Arabische wereld.

Socialemediagebruikers denken dat de video een zogenaamde ‘Pallywood’-video is. De term Pallywood, een samentrekking van Palestina en Hollywood, kent zijn origine in de gelijknamige kortfilm van de Amerikaan Richard Landes. Pallywood refereert aan de bewering dat veel Palestijnse (online) video’s van Israëlisch geweld op Palestijnen fictief zouden zijn en door Palestijnse filmmakers zouden zijn geënsceneerd. Vervolgens zouden die propagandavideo’s via online en reguliere media verspreid worden, om zo sympathie te winnen voor de Palestijnse zaak en Israël in een slecht daglicht te stellen.

De voorbije weken flakkerde het conflict tussen Israël en Hamas opnieuw op. Op zaterdag 7 oktober begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas een moordende raid tegen Joodse doelwitten: Hamasstrijders overvielen onder meer een Israëlisch muziekfestival en enkele kibboetsen in de buurt van Gaza. De extremistische organisatie ontvoerde meer dan 200 mensen. Tegelijkertijd vuurde Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël af. Een overzicht van de gebeurtenissen lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Volgens de Israëlische autoriteiten zouden bij de aanvallen van Hamas minstens 1400 mensen gestorven zijn.

Israël reageert sinds zondag 8 oktober met dodelijke bombardementen op de Gazastrook. Sinds 27 oktober vindt er ook een grondoffensief plaats in de Gazastrook. De grootste gevechten vinden momenteel rond het Al-Shafa ziekenhuis in Gaza-stad plaats. Dat lezen we bij persagentschap Reuters.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza vielen er ondertussen al meer dan 11.000 doden aan Palestijnse kant. Veertig procent daarvan zouden kinderen zijn. Dat lezen we bij persagentschap Reuters.

Zien we hier de opnames van een Pallywood-video?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht op het Instagram-account van de Libanese acteur Rami Jardali. Daar vinden we dezelfde video terug, gepost op 29 oktober. Ook Omar Atabb, een Libanese acteur, en Mahamoud Ramzi, regisseur en eveneens Libanees, zijn getagd in de post.

De volledige kortfilm is ook te zien op het Instagramaccount van Jardali, gepost op 28 oktober.

Jardali plaatste op 9 november ook een video op zijn Instagram waarin hij verduidelijkt dat hij geen Pallywood–video heeft gemaakt. De kortfilm werd gemaakt ter ondersteuning van de Palestijnse zaak.

Conclusie – Online circuleert een video waarin we de opnames zouden zien van een Palestijnse propagandavideo die Israël in een slecht daglicht zou willen stellen. Dat klopt niet. – Het gaat om een achter-de-schermenvideo, gemaakt tijdens opnames voor de Libanese kortfilm The Reality. – We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.