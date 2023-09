Factcheck: bericht over rechtszaak Jamie Oliver tegen McDonald’s is oude hoax

Online wordt het bericht gedeeld dat de Britse tv-kok Jamie Oliver een rechtszaak zou hebben aangespannen tegen fastfoodketen McDonald’s en die zou hebben gewonnen. Het blijkt te gaan om een onjuist bericht dat al jaren rondgaat en nu opnieuw circuleert.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Een lezer maakt ons attent op een populair bericht op het sociale netwerk LinkedIn (hier gearchiveerd). Het blijkt te gaan om een post van een vrouw die als coach werkt.

‘McDonald’s verliest juridische strijd met chef-kok Jamie Oliver, die heeft bewezen dat het voedsel dat ze verkopen niet geschikt is voor inname, omdat het zeer giftig is’, schrijft de vrouw, die in haar post ook uitlegt dat McDonald’s het vlees zou ′wassen‘ met ammoniakhydroxide.

Ammoniakhydroxide of ammoniumhydroxide – in de volksmond gewoon ‘ammoniak’ genoemd – is een heldere, kleurloze vloeistof met een scherpe geur. De stof doodt bacteriën en wordt onder meer gebruikt als schoonmaakmiddel. In de Verenigde Staten is het gebruik ervan in vlees toegelaten. Volgens de Amerikaanse Food & Drug Safety (FDA) is het niet onveilig.

In België en de rest van de Europese Unie wordt ammoniumhydroxide aangeduid met het E-nummer E527. In de EU is het verboden als additief bij vleesbereidingen.

Heeft Jamie Oliver een rechtszaak tegen McDonald’s aangespannen en gewonnen?

Het bericht op LinkedIn is twee jaar oud, maar we zien dat recent opnieuw berichten worden gedeeld die stellen dat de Britse tv-chef Jamie Oliver een rechtszaak zou hebben aangespannen tegen de fastfoodketen McDonald’s, en de hamburgerketen op die manier zou hebben verplicht om te stoppen met het behandelen van hun vlees met ammoniumhydroxide.

Kloppen die berichten?

Het blijkt te gaan om een hoax, die jaren geleden al werd ontkracht door factcheckers van Snopes, Mimikama, thatsnonsense en Factcheck Vlaanderen.

Het klopt dat Jamie Oliver campagne heeft gevoerd tegen ammoniumhydroxide en daarbij vooral de Amerikaanse fastfoodketens viseerde. In 2011 toonde hij tijdens zijn kookshow Jamie Oliver’s Food Revolution hoe, volgens hem, vlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie op de markt kwam dankzij de behandeling met ammoniumhydroxide.

Op 1 februari 2013 kwam McDonald’s met het statement dat ze al sinds 2011 geen met ammoniumhydroxide behandeld vlees meer gebruiken. Maar Jamie Oliver heeft nooit een rechtszaak aangespannen tegen McDonald’s, en de hamburgerketen ook niet tegen hem. Een van de Amerikaanse vleesleveranciers van McDonald’s, Beef Products Inc., heeft na de ophef over ammoniumhydroxide vestigingen moeten sluiten en werknemers moeten ontslaan. Het bedrijf heeft daarop de TV-zender ABC aangeklaagd. De rechtszaak werd in 2017 afgesloten met een schikking voor een onbekend bedrag.

Dat oude hoaxes, ondanks veelvuldige weerleggingen, op een bepaald moment opnieuw beginnen circuleren op sociale media, is een fenomeen waarover Knack al eerder een aantal factchecks publiceerde.

Conclusie Online wordt het bericht gedeeld dat de Britse tv-kok Jamie Oliver een rechtszaak zou hebben aangespannen tegen fastfoodketen McDonald’s en die zou gewonnen hebben. Het blijkt te gaan om een onjuist bericht dat al jaren rondgaat en nu opnieuw circuleert. We beoordelen de claim als onwaar.