Zonnesonde Parker met dag vertraging gelanceerd

Op Cape Canaveral in het Amerikaanse Florida is zondag om 03.31 uur lokale tijd (09.31 uur Belgische tijd) de zonnesonde Parker gelanceerd. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gemeld. De lancering gebeurde een dag later dan oorspronkelijk voorzien vanwege een technisch probleem op het allerlaatste moment.