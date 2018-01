Wikileaks-stichter Assange krijgt Ecuadoraans paspoortnummer

Eerder had de regering van Ecuador meegedeeld dat het verblijf van Assange in de ambassade zou beëindigd moeten worden via internationale bemiddeling. Minister van Buitenlandse Zaken María Fernanda Espinosa beklemtoonde dat Quito in 'voortdurend contact' staat met de Britse regering.

Assange had zijn toevlucht in de diplomatieke vestiging gezocht om een arrestatie en uitlevering aan Zweden te vermijden. Daar liep een onderzoek naar een verkrachtingszaak waarin de Zweedse justitie de Australiër wou verhoren.

Assange vreesde echter bovenal dat Stockholm hem aan de VS zou uitleveren. Washington houdt hem immers verantwoordelijk voor het lekken van gevoelige documenten over de oorlog in Irak en Afghanistan.

In mei seponeerde de Zweedse justitie verrassend de zaak. Zij trok ook het Europees aanhoudingsbevel in. Londen wil Assange arresteren als hij de ambassade verlaat.