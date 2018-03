Arthur Debruyne Correspondent Noord- en Centraal-Amerika Knack.be analyse

Wie is Mike Pompeo, nieuwe VS-minister van Buitenlandse Zaken?

Een aankomende top met Noord-Korea, internationale spanning rond de Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium en een beslissing over de nucleaire deal met Iran: er is heel wat werk aan de winkel voor de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Van de oerconservatieve Tea Party'er en voormalige CIA-directeur mogen we een gespierd buitenlandbeleid verwachten.