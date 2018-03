Arthur Debruyne Correspondent Noord- en Centraal-Amerika Knack.be analyse

Trump verdubbelde dronebombardementen in Jemen en Somalië: 'Toch kan je terreurgroepen nooit écht verslaan'

Het voorbije jaar liet de Amerikaanse president Donald Trump in Jemen en Somalië twee- tot driemaal zoveel bombardementen uitvoeren dan zijn voorganger Barack Obama. Ook in Pakistan en Afghanistan nemen drone strikes opnieuw toe. Over de effectiviteit daarvan bestaat veel twijfel.