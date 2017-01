Wet goedgekeurd die laatste 60 werkdagen van Obama ongedaan maakt

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd die het Congres in staat stelt, in één enkele stemming alle beslissingen die de uitvoerende macht - de president dus - in zijn laatste zestig dagen heeft gemaakt, ongedaan te maken. De wet, Midnight Rules Relief Act genaamd, werd grotendeels langs partijlijnen goedgekeurd: Republikeinen stemden voor, Democraten vooral tegen. Het ontwerp was ingediend door Darrell Issa, een Republikein uit Californië.

Volgens Issa heeft de wet tot doel dat de nieuwe beleidsmakers niet overspoeld worden door nieuwe regels net voor een president opstapt. Iets duidelijker klonk het in een perscommuniqué van Issa's kantoor. De Midnight Rules Relief Act, die verder gaat dan de huidige Congressional Review Act, moet het Congres in staat stellen om een halt toe te roepen aan een toenemende gewoonte van "presidenten van beide partijen" om hun laatste ambtsmaanden te gebruiken om er "dure of controversiële" nieuwe bepalingen door te jagen.

In het geval van Obama is dat inderdaad opvallend. De bijna ex-president heeft er de voorbije weken heel wat beslissingen doorgejaagd die, althans voor Trump-aanhangers, controversieel zijn. Volgens de GOP zijn een aantal van die maatregelen ook specifiek bedoeld om Obama's opvolger het presidentiële leven bij voorbaat zuur te maken.