'Waarom vervangen we de moderne slavernij van HelloFresh niet door slimme lokale leveranciersnetwerken?'

Duindoorn. In een klein restaurant in Estland heeft die kleine bes, met haar parfum dat je haast alleen van tropische vruchten kent, me dé smaaksensatie van de voorbije maanden bezorgd. De jonge serveerster gaf me een lyrische uitleg: hoe de bes in het arme noorden van het land een bron van vitamines was, en hoe ze vooral door boeren geplukt wordt in het laagseizoen. Zij is opgetogen door mijn belangstelling, ik ben verwonderd door mijn ontdekking. Ook al hebben we de duindoornbes niet meer 'nodig' voor onze vitamines, net in een rijke samenleving zouden we het plezier van veelzijdig eten met veel meer mensen moeten delen. Een betere landbouw voor een smaakvolle samenleving: daarvoor wil ik in deze column een lans breken.

