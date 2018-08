VS straffen Chinese en Russische bedrijven voor zakendoen met Noord-Korea

Het Chinese Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading zou documenten vervalst hebben om alcohol en tabak in te voeren in Noord-Korea. Profinet Pte uit Rusland en zijn algemeen directeur Vasili Aleksandrovitsj Kolsjanov worden dan weer gestraft omdat ze twee Noord-Koreaanse olietankers zouden hebben geladen in Russische havens.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin benadrukte dat de Verenigde Staten sancties zullen blijven opleggen tot 'de volledig bevestigde denuclearisering van Noord-Korea een feit is'.