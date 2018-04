'VS in bezit van Syrische urine-en bloedstalen die positief op chemische wapens testen'

De VS zijn in het bezit van bloed-en urinestalen van de veronderstelde aanval met chemische wapens zaterdag in Syrië en die positief op dergelijke wapens testen. Dit heeft zender NBC gemeld op gezag van 'twee functionarissen die met inlichtingen verzamelen vertrouwd zijn.'