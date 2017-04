VS-ambassadrice hint op unilaterale actie in Syrië

De spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over een mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië is zonder resultaat afgelopen. Het kwam ook niet tot een stemming over de door de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voorgelegde ontwerpresolutie. De Russen, permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, had zich tegen de resolutie gekant omdat die volgens hen tot meer escalatie zou leiden.

Tijdens de twee uur durende zitting slingerden de VN-ambassadeurs elkaar wederzijds verwijten naar het hoofd omdat op de situatie in het oorlogsland geen passend antwoord wordt gevonden.

De Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley dreigde ermee dat haar land mogelijk unilateraal zal handelen als de VN falen een antwoord op de aanval te vindt. Wat zij met dat unilateraal handelen precies bedoelde zei ze niet. 'Als de VN blijft falen in zijn taak om collectief te handelen, dan zijn er momenten waarop we verplicht worden om zelf actie te ondernemen', klonk het.

De Amerikaanse president Donald Trump ging zo ver niet. Hij noemt de aanval 'vreselijk' en 'onaanvaardbaar' en geeft het regime van president Assad de schuld. Maar gevraagd naar een eventuele verandering van politiek in het dossier Syrië, antwoordde Trump: 'We zien wel'.

'Amerikanen keren met de wind'

'Het grote probleem vandaag is dat er in het Amerikaans buitenlands beleid geen lijn zit. Het draait in de richting van de wind'. Dat zei vicepremier Alexander De Croo in het VRT-programma Terzake over de houding van Washington in het Syrische conflict.

Zo stelde Washington vorige week nog dat het verdwijnen van Assad geen noodzakelijke voorwaarde meer was voor een akkoord over de politieke toekomst van Syrië. 'Dan geef je die man een vrijgeleide om dit soort zaken te doen', meent De Croo. Maar een week later dreigt de Amerikaanse ambassadeur. 'Het is bijzonder onduidelijk wat dat dan zou zijn', aldus De Croo, die opriep om 'impulsieve reacties' te vermijden en het internationale onderzoek zijn gang te laten gaan.

Intussen is volgens De Croo 'een vacuüm ontstaan door het feit dat de Verenigde Staten die rol van voortrekker van de vrije wereld niet meer spelen'. 'Dat vacuüm wordt nu opgevuld door Turkije en Rusland', een vaststelling die voor Europa "een fundamentele wake-up call' zou moeten zijn, besluit de vicepremier.