Chemische aanval Syrië: Rusland verwerpt ontwerpresolutie VN-Veiligheidsraad

Rusland, dat een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad is en dus vetorecht heeft, verwerpt een ontwerpresolutie over de dodelijke aanval met chemische wapens in Syrië.

De Veiligheidsraad komt woensdag in spoedzitting bijeen over het incident, dat volgens de laatste balans van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) in Londen aan zeker 20 kinderen en 52 volwassenen het leven kostte.

Beschuldigd

Volgens de Russen is de voorgestelde resolutie 'onaanvaardbaar', met als reden dat de tekst 'anticipeert op de resultaten van een onderzoek en meteen de schuldigen aanduidt'. Dat zei woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou, zo meldt BBC World News.

Volgens onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, maar ook de Syrische oppositie en wapenexperts, wijst alles erop dat het regime van president Bashar al-Assad achter de gifgasaanval op het dorp Khan Sheikhoun zit.

Damascus ontkent dat het een aanval met chemische wapens heeft uitgevoerd.

Rusland, een bondgenoot van de regering-Assad, erkent wel dat Syrische gevechtsvliegtuigen een aanval in Khan Sheikhoun uitvoerden, maar dat die een fabriek van chemische wapens trof, wapens bestemd voor militanten ('terroristen') in Irak. Het Russische ministerie van Defensie suggereert in een mededeling dat daar ook de oorzaak van de vergiftiging van burgers moet gezocht worden.

De Syrische regering werd door het Westen ook beschuldigd van een aanval met het zenuwgas Sarin in Ghouta in augustus 2013. Assad heeft dat ontkend en stak de schuld op rebellen, maar verklaarde zich vervolgens wel akkoord om het chemisch arsenaal van het Syrische leger te vernietigen.

Hulpconferentie

De hele kwestie overschaduwt een hulpconferentie voor Syrië in Brussel. Het voorzitterschap is in handen van de EU, Duitsland, Koeweit, Noorwegen, Qatar, het VK en de VN. Er nemen een 70-tal delegaties aan deel, voor België neemt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) het woord.